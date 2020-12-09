【功課奴隸】父母打邊爐2孩在旁做功課　食客公審延長等位時間反捱批

▲ 台灣一名女網民目擊有父母在餐廳打邊爐，兩個孩子則在旁做功課。

現今的小朋友都是繁忙兒童，放學後要參加補習班、興趣班，還要做功課及溫習。台灣一名女網民在社交平台分享，近日在餐廳目擊有父母打邊爐，兩個孩子則在旁做功課，質疑他們一家延長食客排隊等位的時間，反惹來網民批評。

疑一家四口阻食客入座

該名女網民近日於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示上周五（4日）去一間連鎖餐廳打邊爐，排隊等位近1小時後，進入餐廳看到有一家四口只點兩個鍋，當時父母在吃，而旁邊的兩個孩子卻做功課，令她感到不滿，因此拍照發帖。

從照片可見這一家四口並排而坐，兩個小朋友分別隔著爸媽坐，父母面前各有一個鍋，他們拿起筷子在吃。兩個小朋友看來已吃完了，手上拿著筆在做功課，其中一名穿紅色上衣的小朋友前有一些書簿，有一本作業攤平在桌上，另一本則翻開靠在吧台上，書簿都放得很整齊。

▲ 女網民質疑一家四口阻礙食客入座。（「爆怨公社」fb群組）

網民︰善用時間無錯

帖民引發網民討論，有網民指小朋友在餐廳做功課有點不對，尤其外面還有食客在排隊，又表示「那是吃飯的地方，不是圖書館」。可是更多網民認為這家人沒問題，有感女網民太多管閒事。因父母都未吃完，並非存心佔著座位，阻礙其他食客進食，而且小朋友善用時間做功課沒有錯。有網民留言︰

趁大人還在吃時寫個作業，回家就不用再盯作業，這不是很合理的事嗎？

用餐後在那滑手機的人多的是、玩手機跟寫功課，有差別標準？

此外，也有網民認為女網民只是自己等位等久了不耐煩，才無理遷怒別人，「你想吃，手腳又比別人慢就是得等，人家就是比你先排到」、「不會因為少了這位小孩，你就可以馬上入座吃火鍋」。

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責任編輯︰王明芳