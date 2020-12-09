【林峯獎勵】張馨月懷孕期掃名牌手袋　曬3萬蚊LV袋被嘲使林峯錢炫富

▲ 林峯老婆張馨月大方分享在懷孕期購買的名牌袋。

40歲林峯今年9月榮升新手爸爸，其30歲內地名模太太張馨月（Carina）為他誕下女兒，林峯為獎勵愛妻，不時贈送女人最愛的名牌手袋，張馨月也在社交平台大方分享。繼早前分享過1萬元「奶粉袋」之後，張馨月再分享4個在懷孕期入手的靚袋，由約350元平民袋到3萬元LV袋都有。

張馨月日前在社交平台分享，在懷孕期間購買的好用名牌袋，均屬較迷你的細袋暫時未用得著，「看到特別喜歡的商品，哪怕目前用不了，先買再說！」

▲ 林峯不時送手袋獎勵愛妻。（微博圖片）

鍾情一袋兩用LV迷你袋

她推介袋款包括兩款熱門的LV手袋，最貴的是價值29,400元的LV TRUNK軟身手提包。據LV香港官網介紹，這款手提包取材自LV行李箱的經典細節，向品牌的傳統致敬。手提包柔軟優雅，以Monogram及Monogram Reverse帆布製造，設計輕盈卻內部空間寬敞，可收納日常必需品。

▲ 張馨月喜歡LV，但現在未能用細袋，揚言「先買再說」！（小紅書圖片）

手袋另配有可拆式皮革配鏈帶的肩帶，張馨月讚手袋可以一袋兩用，當手提袋、斜孭都可以。

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1.5萬元LV混合式斜背袋

LV另一款售價15,200元的Multi Pochette Accessoires混合式斜背袋，設有多個口袋和隔層，結合Pochette Accessoires、Mini Pochette Accessoires和圓形零錢包於一身。

此袋以Monogram帆布製作，兩個小型收納包的側面飾有迷你Monogram圖案，設有可拆式金色鏈帶和可調節長度的Louis Vuitton標誌提花肩帶，方便以不同方式攜帶。張馨月指這款袋更厲害，「每個小包包都可以分開，所以有很多種背法。」

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Balenciaga多色迷你手袋

另一個名牌袋是Balenciaga（巴黎世家）的Neo Classic Top Handle迷你手袋，也可當手提袋、斜孭或側孭，更備有多款顏色，張馨月最鍾情粉紅色，大讚「這種粉一點都不俗氣」。

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平民百搭之選僅355元

最後張馨月亦推薦了一款只需299元人民幣（約355港元）的黑色平民小手袋，最喜歡其顏值兼款式百搭，「我最喜歡手袋的鏈條帶，上面有一個圓圓的裝飾，可以說是點睛之筆。」

▲ 平民小手袋只需300多元。（小紅書圖片）

張馨月︰不靠老公都買得起

不過，有網民留言質疑張馨月炫富，沒有工作、沒有收入，質疑買手袋的錢都是老公林峯支付。張馨月隨即留言回覆叫網民「自信點」，有網民附和張馨月︰「她花她老公錢不是很正常嗎，她老公的錢就是她的！」

之後有網民嘲諷張馨月學歷低，只有「中專」程度，即內地的中等專業學校，建議她先增值自己，張馨月忍不住再反擊，不靠老公也能靠自己買得起名牌袋。

我靠的不是別人，其次沒有我老公，我自己也可以有這樣的生活水平，不要把你的認知加在我頭上，至於你說的增值自己，每個人不都這樣的嗎？不發出來不代表沒有，人生還很長，眼光放遠點。

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責任編輯︰林綺玲