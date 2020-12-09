【新冠肺炎】新蒲崗百樂護老院一名75歲女院友離世　另有39名確診患者情況危殆

▲ 伊利沙伯醫院一名75歲新冠肺炎女病人於今日（9日）下午離世。（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，確診個案數字連續第二日達到三位數字，伊利沙伯醫院今日（9日）公布，一名75歲女病人（個案編號：6,342）於今日離世，翻查資料，該名病人本身為新蒲崗百樂護老院院友，即本港死亡累計個案已增至114宗。

伊利沙伯醫院發言人表示，女病人於11月29日因治療其長期病患，而入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診新冠肺炎。病人情況持續惡化，延至今日下午5時39分離世。發言人表示，對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨午公布，大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭老人院一名85歲女院友（個案編號︰7,132），於昨午2時許在亞博館檢疫中心初步確診，轉送瑪麗醫院隔離治療。她有長期病患，入院後於下午3時26分離世。

本港至今共有112名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。另2人一人分別在私家醫院離世，一人離世後直接送往殮房。

醫管局指，目前共有1,149名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，58人情況嚴重，其餘1,052人情況穩定。

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責任編輯：馮琪雅