【新冠肺炎】九龍灣麗晶花園第6座累計7宗確診　衞生防護中心深夜將全幢樓納強制檢測名單

▲ 麗晶花園6座出現多宗確診個案。（陳國峰攝）

麗晶花園管業處今日（9日）發公告指，經衞生防護中心已確認，直至12月9日，麗晶花園6座已出現7宗新冠肺炎確診個案（個案編號：5689、5802、5979、6374、6376、6676、7112）。衞生防護中心深夜將麗晶花園6座納入「須遵從強制檢測公告」名單，任何人士在今年11月17日至12月9日期間，曾身處該幢樓宇超過兩小時，必須接受新冠病毒核酸檢測。

翻查記錄，個案編號5689的確診日期為11月23日，而個案編號7112的確診日期為今日（12月9日）。另外，個案編號5689、5802及5979為歌舞群組中的確診個案。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府執行指定地方隔離安排上，欠缺緊急機制，詳情請看：【下一頁】

本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。詳情請看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚