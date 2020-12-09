施永青︰校園沒欺凌　不是好學校

▲ 施永青反對開設附屬信用卡給子女，曾跟女兒說若找不到工作，看更也要做。（恒大短片截圖）

中原集團主席施永青時有創見，最新提出校園沒有欺凌，就不是好學校。

施永青於恒生大學傳播學院訪談節目表示，往昔總愛問兒子有否受欺負，笑道︰「佢話無，我話呢間學校唔好。緊係有人蝦佢先會進步！」

寄語青年 別要社會遷就自己

他分析，年輕人要認識學校跟社會極為不同，校園一般比較簡單，現實世界則更多人不守規則。他憶述，自己小時候亦常被欺凌，但更重要是之後，「你要想辦法點樣唔被人蝦。」孤零零瑟縮一角者最易受害，廣交朋友，甚至連惡霸都成為好友，更能自保。

他又寄語青年人，別要社會遷就自己，更應「調整自己去適應環境的改變。」

施永青長女慧勤是劍橋大學經濟系一級榮譽，但畢業時正值金融海嘯。家財萬貫的他指出，最初女兒找不到工作，仍不斷敦促她找工作，否則「看更都要做。」

女兒最初拿萬多元人工，結果跟同事外出午膳了幾天已發現無法持續，只好找媽媽預備午餐盒；後來過了試用期能加人工一兩千，特別高興，「按照你份工的收入來生活，才會知道，打工的收入可以過甚麼生活。」

他說，今天年輕人的前路比往昔困難，買樓上車難亦無疑問，但叮囑別單純以買樓作為一生人的成績，「年輕人應該有多點理想才可以，買樓係好低層次！」他引《論語》指目標和所得往往相關，「一開始便求乎其下，就甚麼都沒有。」

責任編輯：姚沛鏞