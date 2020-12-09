【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升 寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜
衞生署衞生防護中心公布，截至12月9日零時零分，中心正調查104宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計7,180宗（包括7,179宗確診個案和一宗疑似個案）。
衞生防護中心晚上公布12月9日確診者居住的大廈名單，詳情如下：
- 東區
兆華大廈
富怡花園 5 座
- 灣仔區
建基大廈
- 中西區
差館上街 18-20 號
縉城峰 2 座
- 南區
海怡半島怡滿閣
田灣懲教署職員宿舍
華富(一)邨華建樓
- 觀塘區
和樂邨居安樓
寶達邨達翠樓
牛頭角上邨常榮樓
秀茂坪邨秀雅樓
麗晶花園 6 座
曉麗苑曉和閣
祥和苑和健閣
寶達邨達顯樓
寶達邨達富樓
秀茂坪南邨秀善樓
- 深水埗區
白田邨 10 座
北河大廈 A 座
元安大廈
富昌邨富韻樓
美孚新邨 1 期百老匯街 5-7 號
- 黃大仙區
彩虹邨錦雲樓
慈安苑安康閣
龍蟠苑龍珊閣
百樂護老院有限公司
瓊軒苑
彩雲(二)邨明麗樓
樂富邨宏康樓
瓊山苑瓊瑤閣
東頭(二)邨彩東樓
采頤花園 10 座
- 油尖旺區
富榮花園 13 座
德利樓
東華三院何玉清翠柳頤庭(6宗)
僑明大廈(2宗)
通菜街 83 號(2宗)
- 九龍城區
安寧大廈
皆富閣
何文田邨綺文樓
紅磡邨紅日樓
黃埔花園紫荊苑 4 座
麟祥街 23 號
何文田邨綺文樓
皇帝大廈
立基大廈
- 沙田區
富嘉花園 3 座
廣源邨廣柏樓
顯徑邨顯揚樓(2宗)
乙明邨明恩樓
美城苑貴城閣
大圍新村
銀禧花園 2 座
美林邨美桃樓
穗禾苑詠興閣
- 大埔區
太和邨居和樓
金福樓
景雅苑景悅閣
布心排村
- 北區
高爾夫．御苑 7 座
坑頭村麗晶花園
門口村
欣盛苑欣秀閣
- 元朗區
石湖塘
御豪山莊 7 座
譽 88 2 座
- 屯門區
富泰邨愛泰樓
寶田邨 2 座
兆軒苑順生閣(2宗)
寶怡花園 2 座
- 葵青區
德士古道 53 號
石籬(二)邨石榮樓
葵馥苑樂葵閣
葵盛西邨 8 座(4宗)
長宏邨宏勇樓
大窩口邨富泰樓
葵盛東邨盛富樓
- 荃灣區
海濱花園海妍閣
- 酒店
諾富特東薈城酒店
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記者：徐紹軒