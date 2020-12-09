【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升 寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜

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▲ 本港今日（9日）新增104宗個案，當中觀塘及黃大仙區均有較多確診者居住，包括黃大仙區的采頤花園第10座。（資料圖片）