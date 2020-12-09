  • 20°C
香港時間 : 20201210日 (週四) 00:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升　寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜

社會 23:04 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

本港今日（9日）新增104宗個案，當中觀塘及黃大仙區均有較多確診者居住，包括黃大仙區的采頤花園第10座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至12月9日零時零分，中心正調查104宗新增新冠肺炎個案，至今本港個案累計7,180宗（包括7,179宗確診個案和一宗疑似個案）。

衞生防護中心晚上公布12月9日確診者居住的大廈名單，詳情如下：

  • 東區

兆華大廈

富怡花園 5 座

  • 灣仔區

建基大廈

  • 中西區

差館上街 18-20 號

縉城峰 2 座

  • 南區

海怡半島怡滿閣

田灣懲教署職員宿舍

華富(一)邨華建樓

  • 觀塘區

和樂邨居安樓

寶達邨達翠樓

牛頭角上邨常榮樓

秀茂坪邨秀雅樓

麗晶花園 6 座

曉麗苑曉和閣

祥和苑和健閣

寶達邨達顯樓

寶達邨達富樓

秀茂坪南邨秀善樓

  • 深水埗區

白田邨 10 座

北河大廈 A 座

元安大廈

富昌邨富韻樓

美孚新邨 1 期百老匯街 5-7 號

  • 黃大仙區

彩虹邨錦雲樓

慈安苑安康閣

龍蟠苑龍珊閣

百樂護老院有限公司

瓊軒苑

彩雲(二)邨明麗樓

樂富邨宏康樓

瓊山苑瓊瑤閣

東頭(二)邨彩東樓

采頤花園 10 座

  • 油尖旺區

富榮花園 13 座

德利樓

東華三院何玉清翠柳頤庭(6宗)

僑明大廈(2宗)

通菜街 83 號(2宗)

  • 九龍城區

安寧大廈

皆富閣

何文田邨綺文樓

紅磡邨紅日樓

黃埔花園紫荊苑 4 座

麟祥街 23 號

何文田邨綺文樓

皇帝大廈

立基大廈

  • 沙田區

富嘉花園 3 座

廣源邨廣柏樓

顯徑邨顯揚樓(2宗)

乙明邨明恩樓

美城苑貴城閣

大圍新村

銀禧花園 2 座

美林邨美桃樓

穗禾苑詠興閣

  • 大埔區

太和邨居和樓

金福樓

景雅苑景悅閣

布心排村

  • 北區

高爾夫．御苑 7 座

坑頭村麗晶花園

門口村

欣盛苑欣秀閣

  • 元朗區

石湖塘

御豪山莊 7 座

譽 88 2 座

  • 屯門區

富泰邨愛泰樓

寶田邨 2 座

兆軒苑順生閣(2宗)

寶怡花園 2 座

  • 葵青區

德士古道 53 號

石籬(二)邨石榮樓

葵馥苑樂葵閣

葵盛西邨 8 座(4宗)

長宏邨宏勇樓

大窩口邨富泰樓

葵盛東邨盛富樓

  • 荃灣區

海濱花園海妍閣

  • 酒店

諾富特東薈城酒店

君怡酒店

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

疫情 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
10:01 2020/12/09
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納