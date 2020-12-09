【第四波疫情】深切治療部資深醫生：有健康患者不適卻「死撐」　致入院一至兩日後情況急轉差要插喉

▲ 伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀。(經濟日報資料圖片)

本港第四波新冠肺炎疫情持續，醫管局指，今波疫情危重病人不限年長人士，提醒年輕一群同樣要小心謹慎，勿以為年輕便會有較低感染風險。

有深切治療部醫生指，第四波疫情確實有不少較年輕的患者現嚴重徵狀：「好多時年輕人就算感到不適都會『死頂』，頂到情況已經很差，例如嚴重氣促才入院，或要立即插喉及到深切治療部」。

伊利沙伯醫院深切治療部顧問醫生吳榮耀表示，以其工作的醫院為例，近日在深切治療部的患者中，40至60歲確診者最多。他形容此現象與以往十分不同：「以前患者入院後至少約一星期情況才開始轉差，惟今波疫情發現，不少患者一開始仍比較健康，但只是一至兩天已變得好嚴重要入深切治療部」。他又說，現時深切治療部隔離病床的佔用情況已非常爆滿，若疫情無法得到控制，醫療系統將難以負擔。

醫管局昨指，有1,149名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，58人情況嚴重，其餘1,052人情況穩定。翻查資料，39名危殆患者中，最年輕患者為一名42歲（個案編號︰6,971）女病人，她本周一確診，即確診兩日後情況已轉危殆。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松本周一指，今波疫情危重病人已不限於年長人士，且新冠病毒更變成「危險的病毒株」。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨表示，專家一直有關注疫情數據，發現入住深切治療部的患者有部分為年輕人，不論「確診患者年輕化」還是「危險的病毒株」的說法，均是想提醒市民勿掉以輕心。

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記者：洪芷晴