【新冠肺炎】英國2人接種輝瑞疫苗後現過敏反應　梁子超：須觀察多1至2個月才下定論

▲ （資料圖片）

新冠肺炎疫情席捲全球，各國引頸以待的疫苗近日終於面世，西方國家陸續展開接種計劃，其中英國昨（8日）起已率先讓民眾接種美國輝瑞藥廠跟德國BioNTech合作研發的新冠疫苗；不過，有美媒引述輝瑞疫苗測試者指，在接種第二劑疫苗後出現強烈副作用；有港專家則認為，應觀察多至少1至2個月，待外國較多人接種後才可下定論應否讓港人接種相關疫苗。

英國引入首批疫苗共有80萬劑，當地政府昨日起先讓80歲以上長者及部分衞生及護理人員接種，該國國民保健服務今宣布，前日的接種人士中，2名有過敏反應記錄的人士出現「類過敏性反應」（anaphylactoid reactions），但康復進度良好，當局其後建議有過敏史的人士，不宜注射該疫苗。

美國CNBC亦引述一名輝瑞疫苗測試者指，在接種第一劑輝瑞疫苗後，他出現如接種流感疫苗的副作用，包括手臂出現輕微疼痛等；而他在接種第二劑輝瑞疫苗後，他初期出現如接種第一劑輝瑞疫苗後的副作用，其後更出現低燒及發冷等強烈副作用。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，打針後出現輕微疼痛屬正常，而低燒及發冷亦只會維持短暫時間，問題不大。許又指，疫情下研發疫苗時間大減，料暫未能看到市民接種疫苗後的潛在可能出現的長期副作用，不過他認為出現嚴重副作用機會不大，強調「有疫苗當然要打，因抗體不會無故產生」。

呼吸系統科醫生梁子超則認為，應多觀察至少1至2個月，若外國沒有出現接種後嚴重過敏反應個案，或能界定出哪類人士屬容易出現過敏反應的高風險群組，才建議港人接種。

被問到近日港病毒株出現改變，會否影響疫苗有效率，梁指全球共出現8萬多種新冠病毒序列，惟相互偏差不大，而病毒變種的速度不高，認為極少機會影響疫苗覆蓋率。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文