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【新冠肺炎】新增15間食肆曾有確診者到訪　涉大埔萬芳冰室奧海城Black Sugar Coffee

健康 09:28 2020/12/10

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新增15間食肆曾有確診者到訪，包括大埔萬芳冰室、奧海城Black Sugar Coffee。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗源頭不明，另外64宗則與其他個案相關，累計個案已逾7,100宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增15間食肆曾有確診人士到訪，分佈於港九新界，其中有5間酒樓上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的15間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍

  • 觀塘　麗晶商場　翠河餐廳（25/11/2020　 #6374）
  • 觀塘　啟業道18號　魚米（26/11/2020　 #6374）
  • 觀塘　坪石邨商場　富港酒家（ 03/12/2020　 #6882）
  • 油尖旺　大全街12-18號　金家樂茶餐廳（30/11/2020　 #6399）
  • 油尖旺　奧海城二期　Black Sugar Coffee （30/11/2020　 #6399）
  • 油尖旺　西洋菜南街103-109號　廣發餐廳 （01/12/2020　 #6540）
  • 油尖旺　通菜街85號　兩利茶餐廳 （01/12/2020　 #6540）
  • 油尖旺　赫德道8號　百樂門囍宴 （01/12/2020　 #6581）
  • 油尖旺　好望角大廈　倫敦大酒樓 （03/12/2020　 #5892、#6838）
  • 油尖旺　洗衣街113號　茶王冰室 （02/12/2020　 #6581）
  • 油尖旺　彌敦道469號　花園酒家 （02/12/2020　 #6838）
  • 黃大仙　金碧樓　彩楓茶餐（07/12/2020　 #7113）

新界

  • 葵青　葵涌邨商場　四季餐廳（ 03/12/2020　 #7117）
  • 大埔　富盈門商場　萬芳冰室（ 06/12/2020　 #6951）

港島

  • 東區　高發大廈　鳳城酒家（ 05/12/2020　 #7117）

據最新潛伏期行蹤表，一名居於觀塘麗晶花園6座的46歲女患者（個案編號6374）於11月24日發病，12月1日確診，發病後曾到訪觀塘麗晶商場翠河餐廳、啟業道18號魚米。

另外，一名居於大角咀君匯港2座的52歲男患者（個案編號6399）於11月28日發病，12月2日確診，發病後曾到訪大角咀大全街的金家樂茶餐廳，以及奧海城二期的Black Sugar Coffee。

一名62歲男患者（個案編號6540）於11月25日發病，12月3日確診，發病後曾到訪2間餐廳：旺角廣發餐廳、尖沙咀百樂門囍宴。此外，一名80歲男患者（個案編號6838）於12月1日發病，12月6日確診，發病後曾到訪2間酒樓：旺角倫敦大酒樓、油麻地花園酒家。

一名曾到訪北角鳳城酒家的48歲男子（個案編號7117）於12月5日發病，12月9日確診，發病後曾到大埔萬芳冰室。

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：黃泳欣

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