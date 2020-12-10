【新冠肺炎】新增15間食肆曾有確診者到訪　涉大埔萬芳冰室奧海城Black Sugar Coffee

▲ 新增15間食肆曾有確診者到訪，包括大埔萬芳冰室、奧海城Black Sugar Coffee。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗源頭不明，另外64宗則與其他個案相關，累計個案已逾7,100宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增15間食肆曾有確診人士到訪，分佈於港九新界，其中有5間酒樓上榜。

根據衞生防護中心資料，新增的15間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍

觀塘 麗晶商場 翠河餐廳（25/11/2020 #6374）

觀塘 啟業道18號 魚米（26/11/2020 #6374）

觀塘 坪石邨商場 富港酒家（ 03/12/2020 #6882）

油尖旺 大全街12-18號 金家樂茶餐廳（30/11/2020 #6399）

油尖旺 奧海城二期 Black Sugar Coffee （30/11/2020 #6399）

油尖旺 西洋菜南街103-109號 廣發餐廳 （01/12/2020 #6540）

油尖旺 通菜街85號 兩利茶餐廳 （01/12/2020 #6540）

油尖旺 赫德道8號 百樂門囍宴 （01/12/2020 #6581）

油尖旺 好望角大廈 倫敦大酒樓 （03/12/2020 #5892、#6838）

油尖旺 洗衣街113號 茶王冰室 （02/12/2020 #6581）

油尖旺 彌敦道469號 花園酒家 （02/12/2020 #6838）

黃大仙 金碧樓 彩楓茶餐（07/12/2020 #7113）

新界

葵青 葵涌邨商場 四季餐廳（ 03/12/2020 #7117）

大埔 富盈門商場 萬芳冰室（ 06/12/2020 #6951）

港島

東區 高發大廈 鳳城酒家（ 05/12/2020 #7117）

據最新潛伏期行蹤表，一名居於觀塘麗晶花園6座的46歲女患者（個案編號6374）於11月24日發病，12月1日確診，發病後曾到訪觀塘麗晶商場翠河餐廳、啟業道18號魚米。

另外，一名居於大角咀君匯港2座的52歲男患者（個案編號6399）於11月28日發病，12月2日確診，發病後曾到訪大角咀大全街的金家樂茶餐廳，以及奧海城二期的Black Sugar Coffee。

一名62歲男患者（個案編號6540）於11月25日發病，12月3日確診，發病後曾到訪2間餐廳：旺角廣發餐廳、尖沙咀百樂門囍宴。此外，一名80歲男患者（個案編號6838）於12月1日發病，12月6日確診，發病後曾到訪2間酒樓：旺角倫敦大酒樓、油麻地花園酒家。

一名曾到訪北角鳳城酒家的48歲男子（個案編號7117）於12月5日發病，12月9日確診，發病後曾到大埔萬芳冰室。

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責任編輯：黃泳欣