【餐桌禮儀】嚴格要求兒子Jasper遵守家教　陳小春卻摷餸食遭網民狠批沒教養

▲ 嚴格要求兒子Jasper餐桌禮儀，陳小春卻摷餸食遭網友批沒教養。

早已全力往內地市場發展的陳小春，最近更有指太太應采兒已安排長子Jasper（陳胤捷）在上海讀書，可是Jasper在港就讀國際學校兼不諳中文、跟不上進度而讀書讀到哭了，讓人心疼。

雖然曾任廣東惠州市政協的陳小春舉家全面北上發展，可是最近卻被內地網民嫌棄。近日網上流傳多張陳小春用膳的照片，見他拿著筷子在餸菜中翻來覆去挑菜吃，昔日曾多次公開嚴厲教導兒子餐桌禮儀的他，卻被網民斥陳小春本身「無教養」！

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▲ 應采兒今年為陳小春誕下第二胎。（微博圖片）

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內地名嘴批評陳小春

繼被內地名嘴宋祖德點名批評陳小春，著他不要再借兒子Jasper炒作後，陳小春又成為網民討論的話題。

近日網上流傳多張照片，穿著唐裝打扮的陳小春在宴會上，照片連環展示他在席間的一舉一動。

見陳小春手拿筷子，在一碟餸菜中翻找，本以為他想在當中找肉塊，但當他挾到一塊肉後，又放下去繼續翻動。

坐在他對面的男子本來也在挾那道菜，但見陳小春用筷子在裡頭翻來覆去後，只好放下自己的一雙筷，尷尬地與身旁的友人聊天。

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陳小春頻失儀

網民斥責陳小春無禮貌又不衛生，除了挑菜及翻菜的舉動外，又指他拿筷子的手勢不對。

在過往曾經在節目《爸爸去哪兒》中，強烈要求兒子遵守餐桌禮儀的他，至今卻「自打嘴巴」，未有做好兒子的榜樣。

▲ 陳小春曾在節目上督促兒子遵守餐桌禮儀。（微博圖片）

其實陳小春的失禮事情豈止如此。於2013年他的46歲生日當天，曾經上載Jasper的下體近鏡照賀壽，被網民大罵後急急刪除。

2015年獲邀擔任香港電影頒獎典禮司儀時，卻未有做好功課，在台上頻頻甩嘴，需要其他司儀幫忙「補鑊」，事後被網民劣評。

▲ 陳氏已舉家移居內地。（微博圖片）

在2017年與Jasper參加親子真人騷《爸爸去哪兒》，缺乏照顧兒子經驗的他，見Jasper走得不夠快，脾氣暴燥喝罵兒子叫他走快一點，反被兒子溫和地問：「你現在可以不生氣了嗎？」父子個性成強烈對比。

於去年2019年區議會選舉中，陳小春涉嫌觸犯《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，在票站內拍照，把其選票照片分享到社交網站上。

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