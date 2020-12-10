【趙斗淳事件】性侵變態犯坐牢12年出獄在即　獄中撰逾百封請願信求見被害人

▲ 趙斗淳在獄中撰逾百封請願信求見被害人。

南韓性侵8歲女童的變態犯趙斗淳，將於本周六（12日）出獄，引起全韓關注，擔心他出獄後會再次為社會帶來危機。而他在獄中發生的事亦一一被翻出，其中他在坐牢時曾交過多次請願書，將近100封的結尾都寫著「請一定要讓我和被害者見面」。

▲ 趙斗淳即將於12月12日出獄。（影片截圖）

南韓JTBC節目《Spotlight》(이규연의 스포트라이트)的製作人崔光日，日前在JTBC的節目中透露，自己曾讀了趙斗淳坐牢時的請願書最少4至5次，他指出趙斗淳每封信都辯說自己喝醉酒，因此完全不記得犯案過程，其實是在主張自己因醉酒犯事，不應該被判有罪。而更令人驚訝的是，將近100張的請願信的結尾，他都寫道，

請一定要讓我和被害者見面。

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獄友：他無反省

崔光日早前在《Spotlight》節目中，先後與兩名趙斗淳的同期獄友見面，而他們對趙斗淳的看法，最大共通點是他並沒有反省，教化不奏效，仍然存在暴力，在監獄只是把他與社會隔離了而已。其中受訪的崔姓獄友表示，他們的牢房有15人，而趙斗淳就是那間房的老大，因為他待了很長時間，而且年紀較大。

另一獄友姜姓受訪者大爆趙斗淳精力旺盛，能在1小時內輕鬆做到1000下掌上壓，且性慾仍強，而鍛煉身體，是因為擔心自己出獄後遭到報復，被市民使用私刑。

趙斗淳在犯下性侵案前，已有17次前科，包括殺人、性侵等，令人髮指的是，身材強壯的他常常找弱者下手，而且大部分都是醉酒後犯下的罪行。

將返安山市舊居

趙斗淳尚有2日便出獄，據早前報道，他將返回安山市舊居，這讓當地居民感到害怕。警方指，他們會在趙家附近路口等地多裝4000支監視器，增加巡邏人手，但他的妻子曾於11月申請搬家，等於這些硬件設施可能要轉移至新地點。

出獄後，趙斗淳依規定應配戴電子腳鐐7年，並由專人24小時1對1監視，每週都要報告交通動線等生活規畫。檢方先前還追加申請禁止趙斗淳攝取一定量以上的酒精、禁止接近被害人及兒童保護設施、限制在深夜外出等，但法院尚未做出裁決。

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案發經過

案發於2008年12月11日，趙斗淳把當時年僅8歲、正在上學的娜英，誘拐至教會廁所性侵，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強暴得逞，造成娜英的臉部、腹部及盆骨受重創，更導致大小腸流出，其中肛門和性器官有8成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋過活。

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責任編輯：王明芳