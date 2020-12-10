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【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力

娛樂 10:41 2020/12/10

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洗米嫂陳慧玲入市買商舖。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，跟情人Mandy Lieu及正室Hendi陳慧玲的三角關係，令人津津樂道。雖然洗米華稱已跟Mandy分手，而為對方生下4名子女的Mandy，定居英國享福，早前還豪擲2800萬英鎊（約2億8千萬港元）購莊園。

不過，大婆「洗米嫂」懶理小三活，日前被指以6800萬港元入市商舖，展示正室實力。

洗米華跟Hendi經常放閃。

【搶米戰】 洗米嫂無懼丈夫疑與Mandy Lieu復合　攜周焯華高調合體為長子慶生

雖然本港零售市場受疫情衝擊，致商舖價格低迷，但卻吸引名人入市，據土地註冊處資料，灣仔東興大廈地下約600呎的地舖，近日以6,880萬元易手，呎價約11.5萬元。

登記買家包括Chan Wai Leng等人，市場料屬太陽娛樂公司老闆周焯華的太太「洗米嫂」陳慧玲。有指「洗米嫂」買入作投資，但未知屬哪類業務。

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洗米嫂鍾情商舖

眾所周知，「洗米華」身家驚人，有指持有資產達23憶，不過作為正室的洗米嫂，在港並未有公開持有太多物業，據資料，她曾斥資逾1億元購入中環安樂園大廈低層全層單位，單位面積約3,893平方呎，呎價近2.6萬元，創該項目的呎價新高紀錄。

而洗米嫂鍾情投資商舖，有傳Heidi曾認購沙田石門的OK Mall商場舖位，但未獲証實。

另外，Hendi又曾投資東南亞特色美食餐廳，亦曾推出自家品牌「HEIDI」的果汁，十足女強人。

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Hendi跟洗米華戀情而揚名，但其背景一直十分神秘，外間曾傳Hendi有強勁後台，但她從未正面回應，不過，Hendi曾向傳媒表示，以前是做保險出身。

有指她因做保險才認識洗米華，後來辭退保險工作，曾跟朋友合資開服飾店，直到為洗米華生小孩才正式做闊太。

撰文 : TOPick柴犬出動

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