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【完成歷史任務】IKEA雜誌明年停刊　創刊70年家品目錄每年派2億本

休閒消費 11:23 2020/12/10

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有70年歷史的IKEA雜誌目錄，正式宣告停刊。（圖片法新社）

今年真係好事就冇壞消息就接踵而至，大家經常攞一本回家細味的IKEA產品目錄於日前宣告於明年停刊，IKEA產品目錄作為一本每年派送高達2億本的雜誌，是不少人解決家居生活的「秘笈」，如今決定停刊擁抱數碼化宣傳，IKEA產品目錄完成了70年的任務，不免令人唏噓。

今年是最後一期，大家是不是要攞一本以作紀念？（圖片法新社）

IKEA產品目錄於1951年誕生，當時一出現就印上285,000本，全書以瑞典文出現，至於全盛期在2016年，印刷量高達有20億本，當中以69種不同版本和32種語言在50多個市場免費派發。

IKEA產品目錄正式完成歷史任務，最重要的原因之一是愈來愈多消費者轉移向上網購物及查詢。截至8月底的12個月中，品牌線上的銷售額較去年同期升45％，加上近年環保聲音不絕於耳，這一本可以印刷過億本的免費雜誌難免要走上絕路，更甚的是數位版目錄亦會停止更新。

1981年的封面，可以看到家居潮流的變遷。（網上圖片）

目鑤列名產品價錢，睇啱就買，真的方便過網上閱讀？（網上圖片）

由始至終，其實不少人從目錄中獲得布置家居的靈感。（網上圖片）

對於要告別這一本有著70年歷史的目錄，Inter IKEA Systems B.V.董事總經理Konrad Gruss說：

對於員工和顧客來說，IKEA產品目錄是一本載滿了了很多的回憶和歡樂的刊物。它一直是IKEA最具代表性的產品之一，啟發全球數十億人的家居品味。

在過去的幾年，IKEA已經不斷測試雜誌內容有甚麼新的方案給顧客來個互動，當中可以看到大家在現有的新的工具來規劃自己的需求。雖然IKEA產品目錄完結了，但新開始隨即開始。

不過，雖然拿在手上非常有實在感的目錄正式告別，但IKEA表明會轉戰推出較小型的印刷品，內容著重提供家居擺設靈感，預計明年在店舖中可見。

記者：何偉雄

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