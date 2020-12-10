【2020聖誕節】灣仔星街小區夢幻水晶球成打卡熱點　消費滿300元可換100元購物券【內附詳情】

▲ 灣仔星街小區（Starstreet Precinct）今年以夢幻的水晶球裝置營造特色的聖誕氣氛，區內多間食肆及商店提供不一樣的聖誕食物及禮品。（星街小區提供）

雖然有2人限聚令，大家只要做好防疫準備，也可跟心愛的人過一個甜蜜的聖誕。今年12月，出走到星街小區過一個悠閒而充滿節日氣氛的聖誕吧！遊走在夢幻的水晶球裝置中，再挑選聖誕禮物，並把豐富佳節大餐帶回家享用，大家必定能在星街小區找到合心的東西！

聖誕奇妙世界

抗疫有點疲勞？不妨逃離現實世界小休一會，讓雙眼飽覽巨型水晶球內閃閃發亮的場景。在滿載趣緻節日裝飾的歡欣情景裏，你可與摯愛拍攝和分享多個完美時刻，若夠幸運的話，你甚至能聽到它播放聖誕音樂！再振作精神，為理想打拼。

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於12月1日至31日期間，在星街小區購物和用餐，即可享高達40%的回贈優惠，送上源源不絕的獎賞，令你聖誕變得更加美好！凡單日消費滿300港元即可換領100港元星街小區購物禮券；購物滿港幣1,000元更可將300港元星街小區購物禮券和100港元nood food餐飲禮券帶回家！

聖誕大餐的熱門之選

1. The Pizza Project

為迎接聖誕，The Pizza Project在12月24、25、26、31日及1 月1日推出精選節日美食。

只需在Deliveroo網上訂購，便可安坐家中品嚐鋪滿鴨胸、南瓜和gorgonzola芝士的Contadina醬汁節日薄餅；配搭鵪鶉蛋和巴馬臣芝士的黑松露卡邦尼意粉，以及滿佈鱸魚薄片、石榴和甜菜葉的Costiera薄脆。甜點以美味的朱古力泡芙作總結——必定令你一試傾心！

地址：灣仔星街5號地下

電話：2577 7227

2. Francis

主廚Asher Goldstein的限時早午餐帶出星街小區的飲食文化和其標誌性的悠閒風格。富中東風情的節日餐單重點

是傳統耶路撒冷烤釀羊肩配藏紅花香料飯，並伴以大量甜葡萄乾和紅石榴。此菜式可在餐廳或自取在家享受。

地址：灣仔聖佛蘭士街4-6號

電話：3101 9521

3. Morty’s

Morty’s由即日起至12月31日推出$2,388、最多可供8人享用的聖誕節套餐，外賣回家與眾同樂。

釀入香料和餐廳招牌煙燻牛肉作餡料的烤原隻火雞固然必備，此外亦包括其他配菜如幼滑薯蓉、烤蔬菜、芝士蒜蓉包、蜂蜜肉桂烤蕃薯、蔓越莓醬和天然濃縮肉汁。吃過火雞後，套餐還有蘋果紅莓金寶撻、核桃批、黑朱古力撻和法式檸檬撻等甜品任君選擇。

地址：灣仔永豐街8-10號

電話：3665 0890

4.Pure (nood food)

對於不吃肉的人而言，nood food新推出的節日素食套餐(Vestive Vegan Set)，在今年聖誕絕對不容錯過！

套餐特色在於使用Impossible植物肉製作餐廳的長期人氣美食——腰果茅屋芝士意粉，配以節日伴碟菜式包括烤新薯、薑糖烤甘荀和抱子甘藍等。由即日起至12月25日經events@allnood.com訂購nood food食品，可提供送遞上門服務。

地址：灣仔永豐街3號

電話：2298 5310

聖誕禮物精選

1. k apok

倘若你正在苦惱為朋友挑選甚麼聖誕禮物，不妨前往kapok尋找靈感。店鋪裡搜羅了一系列有趣而富品味的生活、美容、健康和首飾產品，例如精美的拼圖遊戲，手工香氛蠟燭，雞尾酒調酒套裝，收禮物的人一定會滿心歡喜！

▲ 雞尾酒調酒套裝，在家自製歎番杯。（星街小區提供）

▲ 小遊戲是居家抗疫必備。（星街小區提供）

地址：灣仔進教圍5號

電話：2631 1811

2. YNC

正在尋找一些既貼心又實用的體物？前往YNC並挑選售價HK$338的「Stay Home, Stay Healthy」套裝。套裝包括Simply Clean檸檬桃木空氣清新劑（500毫升）、Simply Clean檸檬桃木洗手液（500毫升）、Simply Clean檸檬桃木搓手液（500毫升），確保你的摯愛保持健康體魄！

▲ 清潔及消毒禮品，是今年送禮大熱之選。（星街小區提供）

地址：灣仔聖佛蘭士街4-6號

電話：2528 9822

記者：Elenor