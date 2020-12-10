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【新冠肺炎】消息：新增約逾百宗確診個案　涉不明源頭個案

社會 11:56 2020/12/10

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第四波疫情持續，消息指今日新增逾百宗確診個案。

本港第四波疫情持續嚴峻，社區個案不斷增加，消息指今日（10日）新增約逾百宗確診個案，涉不明源頭感染。

本港昨日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。詳情即看：【下一頁】

新增群組方面，將軍澳藍田隧道地盤有一名扎鐵工人確診，亦有5名工友初步確診，該地盤需暫時停止運作，而工友亦要接受強制檢測。詳情請看：【下一頁】

葵盛西邨8座再多4人確診，沙田一田百貨再多一名員工確診，而馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣則暫未有新增個案，衞生防護中心指，該3處地方相關人士亦要接受制檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。
 
有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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