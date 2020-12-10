【強制檢測】麗晶花園第6座D單位居民下午開始撤離檢疫　消息指警方曾派出談判專家【不斷更新】

▲ 麗晶花園第6座D單位居民須隔離檢疫。

麗晶花園管業處昨日（9日）發公告指，經衞生防護中心已確認，直至12月9日，麗晶花園6座已出現7宗新冠肺炎確診個案，中心昨晚將麗晶花園6座納入「須遵從強制檢測公告」名單，任何人士在今年11月17日至12月9日期間，曾身處該幢樓宇超過2小時，必須接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看：【下一頁】

18:00

第6座D單位居民陸續到檢疫中心​​​​​​。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

17:00

警員安排6座D室居民撤離。

15:30

▲ 警方派出談判專家。（黃傑偉攝）

14:30

現場消息指，有6座D室的女住戶不願離開單位接受檢疫，警方派出談判專家到場了解。

14:00

衞生防護中心今日在6座鄰近羽毛球場協助居民接受檢測，採樣後會進行2個測試，包括PCR同病毒抗原快速測試，約30至40居民排隊取樣測試。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

12:35

至於是否要對6座所有居民實行禁足，袁國勇指不排除全部居民要禁足或檢疫，但禁足要考慮居民膳食等安排，亦等同要全部居民一日之內完成檢測，認為現階段做法已是最實際。袁國勇強調假如檢測發現6座再有很多個案，一旦別無選擇，必須全座居民撤走隔離檢疫。詳情即看：【下一頁】

12:30

衛生防護中心黃加慶透露，6座D室先是2樓單位的住戶發病，其後到3樓D室的住戶受感染，之後34樓和6樓住戶亦先後受感染。詳情即看：【下一頁】

袁國勇同意6座是疫區，但沒可能將全座1000人送到檢疫中心，因此採用一個嚴厲度較少的措施，目前不排除其他接觸及逆流效應等原因傳播。他又表示，第4座及18座分別有一宗確診，同一座向居民一定要檢測。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

12:18

袁國勇指出現時階段，未適合引用「 檢測禁足令」，認為未有資源可以作出配套，形容是「要攪很多野」，現在最好的方法，是今日立即安排第6座居民在一日內接受檢測，立即找出隱性傳播者，同時衞生防護中心正在環境採樣，他表示如果檢疫中心更多位置，以及檢測發現很多陽性個案，就一定要將所有居民安排隔離檢疫。袁國勇亦指，麗晶花園6座的天井設計，並非有如淘大花園一樣圍封，危險性比淘大花園低。

12:08

袁國勇指出應中心、屋宇署及環境局的要求視察，現在主要疫區在第6座，不過4及18座都有零星的散發性個案，其中一件事令人擔心的是設計與淘大花園類似，廁所、廚房及浴室去水位都接駁同一個污水渠，不知道當中有沒有U型隔氣管，故此有安全隱患，認為D座居民先撤離至隔離檢疫中心，直至完成檢測，其他單位的居民須接受檢測，12月20日需要再檢測，同時居民要減少外出，要記錄自己去過甚麼地方以及見過甚麼人，他又指出冬天的情況會比較差，每當溫度跌至20度或以下，病毒就會非常活躍。

12:05

袁國勇及黃加慶視察後見傳媒，衞生防護中心總監黃加慶指出，過去數天暫時接獲6座D座單位有四個不同樓層受感染，影響了7名人士，大家的座數都是D座單位，擔心大廈的喉管有事，擔心發生沙士時淘大花園的情況，同時4座及18座都個別有居民受影響，盡快安排承辦商為居民接受檢測。

12:00

現場消息指，麗晶花園的喉管設計與九龍灣淘大花園相似，正研究是否安排居民接受檢測，還是需要全棟撤離。

11:50

居於麗晶花園的觀塘區議員李詠珊表示，檢測承辦商人員在現場等候衞生署進一步指示，將會有5個登記位置及8名醫護人員協助檢測，最快都要下午開始檢測工作，一般24小時內有結果，有結果後會先呈交衛生署，再由衞生署通知街坊。民政處與衞生署正研究利用羽毛球場做檢測，料可提供1,500個樣本瓶，6座居民優先，臨時檢測中心安排至晚上8點。

11:30

專家曾在第6座低層視察渠位情況，有消息指居民曾投訴渠位出現滲漏情況。

11:00

現場消息指第6座有機會須全棟撤離。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

10:00

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與衞生防護中心總監黃加慶今早（10日）10時許到麗晶花園6座視察，也有大批警員在現戒備。

麗晶花園管業處今日（9日）發公告指，經衞生防護中心已確認，直至12月9日，麗晶花園6座已出現7宗新冠肺炎確診個案（個案編號：5689、5802、5979、6374、6376、6676、7112）。衞生防護中心深夜將麗晶花園6座納入「須遵從強制檢測公告」名單，任何人士在今年11月17日至12月9日期間，曾身處該幢樓宇超過兩小時，必須接受新冠病毒核酸檢測。

根據政府在12月8日就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）下的最新法例修訂，政府可按防疫需要，限制接受強制檢測人士的活動，或封鎖有疫情爆發的處所，直至處所內所有人士已完成檢測而有關檢測結果已獲確定。任何人沒有遵從強制檢測公告或強制檢測指示的要求，即屬犯罪，並可處定額罰款2,000元。有關金額由12月11日起將增加至5,000元。

▲ （黃建輝攝）

同時當有相當數目近期染上新冠病毒病的人士在近期身處於某處所，或有受感染人士最近曾到訪某處所，而相當可能曾經近距離接觸處所內相當數目的人士，因而令身處該處所的人蒙受重大的感染風險，有必要盡快及盡量廣泛地為處所內的人進行檢測，以預防、抵禦、阻延或控制疾病的傳播，食物及衞生局局長可透過發出限制與檢測宣告（下稱「宣告」），要求有關人士必須逗留在該處所，直至所有有關人士已完成檢測而有關檢測結果已獲確定，方可離開。

如有需要，例如懷疑環境受到污染，令留在該處所的人士的感染風險增加，政府亦可按情況轉移處所內人士到指定地點等候檢測結果，或按現行機制要求處所內人士到檢疫中心接受強制檢疫。在任何情況下，宣告為期最長七日。在封鎖期間（特別是如果封鎖超過12小時），政府會為有需要人士提供基本物資等支援。法例亦容許有特殊需要的人士（例如緊急醫療需要），可向政府申請離開，但須遵守相關的防疫規定。



任何人違反限制及檢測宣告或轉移至指明地方的指示，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、陳子謙、伍瑋瑋