【女人俱樂部】李麗珍情路豐富但崎嶇　曾情傷致抑鬱幸走出黑暗：日子總要過

▲ TVB劇《女人俱樂部》的「朱莉」李麗珍曾歷盡情傷，幸最終能走出黑暗。

TVB現在深夜重播劇集《女人俱樂部》，劇中成熟版朱莉由80、90年代女神李麗珍飾演。李麗珍曾風靡萬千少男的心，可是她卻情路坎坷，曾歷盡情傷並導致抑鬱，幸好能走出黑暗做堅強的單親媽媽。

李麗珍過去曾有多段轟烈情史，第一任男友是狄波拉的弟弟柏德烈，後來在與香港小虎隊成員林利合作《瘋狂遊戲》擦出愛火，但幾個月後，與柏德烈復合。

後來她陸續與漫畫家祁文傑、太極樂隊成員雷有暉，以及錢嘉樂等相戀。

於1996年，她突然宣布與音樂人許愿結婚，當時二人被指是「美女與野獸」的配搭。翌年，二人誕下女兒許倚榕（Annise），可惜李麗珍與許愿2000離婚，女兒撫養權歸她所有。。

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李麗珍女兒天生麗質

女兒Annise已長大成人，現年23歲的她遺傳了母親李麗珍的甜美外型，擁有一張明星相，更被指與另一位手靚女陳法拉撞樣。

具藝術天份的Annise於加拿大修讀設計，不過李麗珍曾於訪問中指女兒較起歡低調自在的生活，有感娛樂圈要面對具大的壓力，因此Annise無意入娛圈發展。

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李麗珍情路崎嶇

至於李麗珍本人的愛情經歷豐富同時也崎嶇，2004年更與已婚髮型師Jacky Ma傳出三角緋聞，令她一度大受打擊。不過當中最轟烈的一段情，是與填詞人潘源良的戀愛。

潘源良情傾李麗珍多年，二人於2008年二人終成為情侶。但10年以來，李麗珍跟潘源良亦經歷離離合合，最終潘源良去年在加拿大與圈外女友結婚，跟李麗珍多年苦戀關係終結束。

被情所困的李麗珍在去年生日時撰文寫道：「這7年來都沒特意慶祝，但今年生日過得特別快樂，之前過著一塌糊塗嘅感情生活使得自己抑鬱了很久，一直都不願意去面對大眾把自己封閉著，多得一班朋友對我的用心沒有放棄及離開我，令我終於都開竅明白到日子都總要過。」

她又感謝朋友的支持，寫道：「失去了愛情但原來身邊還有一班支持我的人，終於明瞭自己並不孤單多謝朋友們，也希望大家像我一樣可以走出黑暗，不用怕再難過的都會過。」

▲ 大埔天鑽示範單位。（經濟日報圖片）

李麗珍投資有道

於勵德邨德全樓長大的李麗珍，素來投資有道，她喜歡買「磚頭」作保值，並曾買物業包括北角半山寶馬山花園、西環寶翠園、九龍塘畢架山花園等，據悉均可獲利離場。

比如在2015年，李麗珍與當時男友潘源良便以1080萬元沽出元朗加州花園單位，估計獲利約300萬元。