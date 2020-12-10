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【生命鬥士】患先天性膽管閉塞小予恩過4歲生日　父母報平安：暫無迫切換肝風險

兒童健康 11:01 2020/12/10

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患先天性膽管閉塞小予恩過4歲生日，父母報平安。

患有天性膽管閉塞的小予恩昨天（9日）渡過4歲生日，其父母在Facebook上傳小予恩的新照片，滿4歲的小予恩精神良好、笑容滿臉。受疫情的影響，小予恩暫時可回家避疫，而肝臟情況穩定，沒有迫切換肝風險。

小予恩父母今天在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」發帖，稱小予恩昨天4歲生日，因疫情關係可回家避疫，每兩個星期會醫院檢查。父母更報平安，指小予恩的肝臟情況穩定，暫無迫切換肝風險。

小予恩經常笑咪咪地看著父母。（小予恩關懷禱告組）

不過，其父母表示，小予恩腦部恢復比較緩慢，目前仍無法自己轉身、坐立，每天開心笑咪咪，訓練時太疼痛才會放聲哭泣。他們感謝醫護人員的悉心照顧及同配合，祝願大家戰勝疫情，

這3年轉眼就過去，雖然當中有一些狀況，但每次都能平安渡過，非常感恩，可以憑信心過每一天！

在2017年，當時僅僅11個月的小予恩在瑪麗醫院接受肝臟手術後，原本獲指手術成功，但未如術前安排入深切治療部（ICU），只安排小予恩轉到普通病房，及後病情急轉直下，護士誤以為監察儀器壞，小予恩一度心臟和呼吸停頓，導致輕至中度腦受損。

小予恩在11個月大時接受通膽管手術後，心跳和呼吸一度停頓，致輕至中度腦受損。（小予恩關懷禱告組）

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責任編輯：梁節儀

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