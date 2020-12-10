【食用安全】男子吃生魚片30多年鼻子流出大量寄生蟲　食安中心：可致膽管癌

▲ 一名男子吃生魚片30多年而感染寄生蟲，鼻子流出大量肝吸蟲。

愛吃魚的人士要留意！廣州番禺一名男子因為急性胰腺炎致腹部劇痛，被送往醫院。結果醫生從該男子鼻膽管裡引流出大量寄生蟲「中華肝吸蟲」，揭發是他長期進食生魚片所致。本港食物安全中心更指出，感染中華肝吸蟲最嚴重有機會引發膽管癌。

綜合內地媒體報道，該名文姓男子被送院後，醫生初步判斷可能是膽總管結石造成，詢問後得知他進食生魚片30多年，最終發現是他體內的肝吸蟲作怪，確診患有吸肝蟲病，引發膽總管結石、膽源性胰炎，體內膽紅素超標。

在治療過程中，醫生用內鏡下逆行膽胰管造影技術（ERCP）取出膽總管結石。其後，醫生將鼻膽管放在患者膽總管內，引流出十幾條瓜籽般大的寄生蟲「肝吸蟲」，約有幾毫米長，有的是黑色，有的是黃色。

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文姓男子接受檢查翌日，發現鼻膽管流出數條肝吸蟲，有的還在蠕動，令他大感震驚，直言「頭皮都麻了」，為此感到懊悔。他表示，以往每逢與親友聚會，也總會點幾盤生的鯇魚片，再配以油、薑絲、蔥絲、蕎頭絲、薄脆片等進食。

中華肝吸蟲可致膽管癌

本港食物安全中心指出，在一般環境下飼養的淡水魚（例如鯇魚及大頭魚），除了致病菌外，還可能帶有寄生蟲，例如造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的「中華肝吸蟲」。

食安中心表示，人們進食受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播週期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。

超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。有報告指，個別流行地區的感染率偏高是由鯇魚所致。進食含有生、未經徹底煮熟、鹽漬、醃製或煙燻淡水魚的菜式可能會引致這種風土疾病。

食物安全中心指，我們難以分辨出淡水魚是否感染了中華肝吸蟲，亦無法用肉眼看見可傳播中華肝吸蟲的細小囊狀幼蟲。中心提醒大家緊記在外遊時亦不應進食生的淡水魚。酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。如用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，雖特別注意淡水魚會否煮不熟。

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責任編輯：羅嘉欣