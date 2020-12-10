【香港愛情故事】Hugo+Kelly共處一室幾乎出事　《#後生仔》高大徐文浩小時候是肥仔【有片】

▲ 《#後生仔傾下偈》的徐文浩在《香港愛情故事》中演男神Hugo。

TVB新劇《香港愛情故事》題材到拍攝手法都有別於大台其他時段劇集，並起用不少年輕新演員，比如戲中演羅天宇二妹的游嘉欣、演其男朋友的徐文浩，以及劇中一眾演大學生的演員。

今次的新演員陣容有許多都來自TVB節目《#後生仔傾下偈》，徐文浩更在戲內戲外都男神魅力爆發。

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▲ 徐文浩在《香港愛情故事》中與游嘉欣是一對。（劇照）

游嘉欣在戲中演陳子婷Kelly，是大學中的女神，而徐文浩演Hugo，也是大學校園內的男神。

《香港愛情故事》在第2集劇情講Hugo與Kelly在宿舍迎新日中成為一對，由於二人都是校內風頭躉，故戀情都獲同學高度關注。

在昨晚（12月9日）劇情更講到Kelly因陪Hugo跑步令雙腿不適，之後到Hugo宿舍按摩，耍花槍的過程中更差再有進一步親熱行為。劇情浪漫甜蜜又好笑，具青春活力且很有新鮮感。

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▲ 徐文浩是在《#後生仔傾下偈》中的主持。（Instagram圖片）

運動健將徐文浩

徐文浩（Frederick）在戲中打籃球又跑步，原來在現實中他亦同樣愛做運動，社交平台上不乏打籃球及游泳等的運動照。

Frederick現年25歲，畢業於香港大學專業進修學院的市場學系學士。他於2018年入行，現主力在《#後生仔傾下偈》中做主持，剛入行時亦曾拍攝劇集《救妻同學會》。

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Frederick的身型高大，外表俊朗，又活躍於幕前，故在社交平台上亦不乏追蹤者。

早前在「#10yearschallenge」興起時，Frederick也曾分享自己10年前的照片，相中的他看似仍是小學生，身型及臉型都較為肥胖，擺出的拍照Pose亦很是可愛！

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▲ 徐文浩曾與麥明詩及馮盈盈拍節目。（Instagram圖片）

經過10年的變化，他可說是「仔大十八變」，眼睛更為醒神奪目，身型高大，目測有近米八的高度，亦變得更為健碩，不再是肥仔，令網民都忍不住留言指：「俗語講D肥仔都係潛力股係冇錯」。

而翻查他的IG，原來他曾與主力在ViuTV演戲的麥可怡拍拖，不過二人已分手。

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