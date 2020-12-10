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【踩過界II】趙碩之疑被TVB封殺轉投影圈　收起性感回巢拍劇演技大躍進

娛樂 12:20 2020/12/10

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趙碩之收起性感用演技上位。

劇集《踩過界II》最新單元案件「明星換心案」中，趙碩之所飾演的姚敏成單元主角，在《踩過界II》與從影70年的老戲骨「波姐」馮素波同場鬥戲。

趙碩之重返TVB。（陳智良 攝）

趙碩之在《踩過界II》演的姚敏，跟馮素波在法庭上因一宗換心案而命運交疊，趙碩之展現了不一樣的演出，網民讚表現眼前一亮。

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因性感被封殺

趙碩之原名趙蔚欣，2006年出道，活躍於模特兒界，為各大品牌的平面廣告，被林建明旗下的大名娛樂有限公司相中，簽約成旗下藝人。

2008年，在青春偶像劇《盛裝舞步愛作戰》中飾演男子氣的Boy，與「娘娘腔」Nel（陳家樂飾）有感情線。同時趙碩之以𡃁模身份在書展推出泳裝寫真《Wylie Summer 趙碩之·夏》。

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但趙碩之疑似和已故監製錢國偉的合照過於性感而被TVB封殺，在《盛裝舞步愛作戰》後，趙碩之只有在《絕代商驕》中演出，而且戲份不多。

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向電影界發展

2013年，趙碩之開始主力向電影界發展，更憑惠英紅主演的中港韓三地演員合作電影《冬戀望日》，被邀到康城電影節參展，可惜電影因行政問題而未能在香港上映。

2017年，趙碩之拍攝內地電影《守護者》，以中國殺手形象參與了英國電視台Sky One劇集《史丹李的幸運兒》（Stan Lee's Lucky Man）第三季的香港拍攝部份。

趙碩之回巢TVB拍攝《踩過界II》。（《踩過界II》截圖）

2018年，趙碩之獲荷里活班底挑選成為女主角，與美國主創及拍攝團隊合作, 在上海拍攝網絡電影《戰鬥天使》。成績令人鼓舞。

2020年，趙碩之以演技實力派回巢TVB，拍攝《踩過界II》，重投電視圈的趙碩之，放下昔日性感女神形象，演技有不少進步。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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