【強制檢測】袁國勇稱麗晶花園6座喉管設計與淘大花園相若　憂病毒透過污水渠傳播

▲ 袁國勇稱麗晶花園6座喉管設計與淘大花園相若，憂病毒透過污水渠傳播。

麗晶花園管業處昨日（9日）發公告指，經衞生防護中心已確認，直至12月9日，麗晶花園6座已出現7宗新冠肺炎確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）視察後表示，事件主要涉及6座2樓、3樓、6樓及34樓的D室單位，而其喉管設計與淘大花園相若，廚房、廁所、浴室去水位全部駁往同一污水渠，但部分看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患，惟危險性遠低淘大花園，不過為安全起見，故全幢D室居民須遷去隔離營，直至當局檢查後喉管沒有問題才可以安排居民返回居所。

他續指，6座其他座向的全部居民亦要日內接受檢測，到12月20日再檢測多一次，亦呼籲居民減少外出，每日要用電話記下曾接觸的人，方便當局追蹤。他又指，該幢大廈已屬疫區，但難以安排全幢逾千名居民檢疫，故採取沒有那麼嚴厲措施。

袁國勇又提到4座及18座亦有D室和E室居民確診，屬零星的散發性個案，亦會要求同一座向居民接受檢測，但不排除再發現其他座向的單位有類似情況，有關居民則要接受檢疫。他指，目前不排除經其他途徑接觸而引發傳播，或者出現逆流效應令上層居民受到感染。

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環保署首席環境保護主任梁啓明表示，今日巡視第6座後前往不同樓層，亦到發病單位檢視，看到所有喉管完好無缺，但所有污水渠會駁去同一條主污水渠，但部分位置暫時未能看到U型隔氣，屋宇署稍後會再作跟進。

居於麗晶花園的觀塘區議員李詠珊表示，檢測承辦商人員在現場等候衞生署進一步指示，將會有5個登記位置及8名醫護人員協助檢測，最快都要下午開始檢測工作，一般24小時內有結果，有結果後會先呈交衛生署，再由衞生署通知街坊。民政處與衞生署正研究利用羽毛球場做檢測，料可提供1,500個樣本瓶，6座居民優先，臨時檢測中心安排至晚上8點。

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記者：陳子謙