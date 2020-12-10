涉酒吧開會違限聚令　陳淑莊等共3人不認罪明年4月開審

▲ 前公民黨議員陳淑莊。（經濟日報記者攝）

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉今年4月初在旺角1間酒吧內開會，兩人被票控參與受禁羣組聚集，酒吧負責人則被票控違反衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集的地方，3人今（10日）於九龍城裁判法院否認控罪。審訊排期至2021年4月19日，並於1月5日進行預審。

被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才。陳淑莊及林各被票控1項參與受禁羣組聚集。陳偉才則被票控一項未有遵從食物及衞生局局長指示，及一項營運受禁羣組聚集進行的地方。

3人今天否認控罪。控方指將於審訊中傳召8名證人。辯方則表示被告可能會出庭自辯，另有2名辯方證人，屆時將爭論控方證人的事實觀察，以及法例中合理辯解的涵義。

案件排期至2021年4月19日進行審訊，預計審期為5天及以中文審訊，並於1月5日進行審前覆核。

傳票指，陳淑莊及林於2020年4月2日至3日，在旺角大南街一間酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集；陳偉才則於4月1日至4日容許某人進入酒吧，而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

▲ 香港中小企食店聯盟召集人林瑞華。（經濟日報記者攝）

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記者：王仁昌