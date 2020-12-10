  • 23°C
香港時間 : 20201210日 (週四) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉酒吧開會違限聚令　陳淑莊等共3人不認罪明年4月開審

社會 11:25 2020/12/10

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

前公民黨議員陳淑莊。（經濟日報記者攝）

前公民黨議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，涉今年4月初在旺角1間酒吧內開會，兩人被票控參與受禁羣組聚集，酒吧負責人則被票控違反衞生局局長指示，及營運受禁羣組聚集的地方，3人今（10日）於九龍城裁判法院否認控罪。審訊排期至2021年4月19日，並於1月5日進行預審。

被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才。陳淑莊及林各被票控1項參與受禁羣組聚集。陳偉才則被票控一項未有遵從食物及衞生局局長指示，及一項營運受禁羣組聚集進行的地方。

3人今天否認控罪。控方指將於審訊中傳召8名證人。辯方則表示被告可能會出庭自辯，另有2名辯方證人，屆時將爭論控方證人的事實觀察，以及法例中合理辯解的涵義。

案件排期至2021年4月19日進行審訊，預計審期為5天及以中文審訊，並於1月5日進行審前覆核。

傳票指，陳淑莊及林於2020年4月2日至3日，在旺角大南街一間酒吧內，無合理辯解而參與受禁群組聚集；陳偉才則於4月1日至4日容許某人進入酒吧，而沒有為該人量體温及容許多於4人同坐一桌；及沒有合理辯解而營運有受禁群組聚集的地方，並明知而容許該聚集進行。

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華。（經濟日報記者攝）

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌

陳淑莊 限聚令 酒吧

最高瀏覽

【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
10:01 2020/12/09
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心
12:26 2020/12/09
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心