【無品山友】十多名大叔大媽無視限聚令行山　踩上休憩區枱櫈打卡

▲ 十多名大叔大媽無視限聚令，聚集行山兼踩上枱櫈打卡。

秋高氣爽，加上受疫情影響，不少人週末時選擇去郊外或行山消遣，不過大家去行山時，亦要記得保持安全距離！近日有十多個行山友涉嫌違反限聚令，更踩上枱櫈打卡影相，受到網民狠批。

十多人無視限聚令行山

本港第4波新冠肺炎疫情嚴峻，政府早前已經收緊社交距離措施，「限聚令」由4人減至2人，「口罩令」繼續生效直至12月23日。

有網民在Facebook群組「香港行山遠足之友（吹水山谷）」，上載一行十多人涉嫌違反限聚令行山的照片。由照片可見，有13人在郊區休憩地方影大合照，有人除低口罩，有部分人更站上枱櫈打卡！圖中的人士年齡層很廣，由後生女到中年大媽都有。上載者表示：

咁樣影相唔會型啲嘅！只會令人反感多啲嘅！ #檯檯凳凳要嚟坐嘅

網民擔心爆行山群組

帖文引起大量網民留言，不少人關注他們違反限聚令，直指他們聚集行山的行為危險，「爆個行山群組，香港人唯一娛樂都冇埋」。有人留意到其中一人已經除低口罩，提醒其他網民行山都要戴好口罩，並最好以2人一組分批行。

有部分網民將重點放在枱櫈上，指出枱櫈原本讓其他山友休息及進食，如果他們不知道上一手有人踩過便坐下，就會非常不衛生，直斥相中人自私及沒有公德心。有人提到現時郊野公園的燒烤埸已經圍封，進入已屬犯法，又認為他們將照片公開的做法愚蠢，「最蠢係俾人知你哋違法」、「有相為証，有人篤灰就斷正」。

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責任編輯：羅嘉欣