【2020聖誕節】鴻福堂健康聖誕禮物低至6折　多款美肌增免疫力飲品售200元

▲ 鴻福堂推出多款健康聖誕禮物，其中有美顏佳節禮物，包括有補氣美肌飲2盒，原價是336元，現優惠價為200元，女士們不容錯過。(食店提供)

聖誕佳節將至，相信大家都已開始準備為親友送上窩心禮物。鴻福堂推出多款聖誕健康禮物，款款窩心又滋潤，有產品更有高達6折的優惠。

其中的美顏佳節禮物，包括有補氣美肌飲2盒，原價是336元(2盒共16包)，現推出6折優惠，即只需200元。補氣美肌飲以多種天然草本萃取而成，包括有刺五加、桂圓、北芪、生地、桑椹。刺五加及北芪可補益氣血，有「西伯利亞人參」之稱的刺五加、能迅速提升人體攝氧量，有助促進新陳代謝，抗氧化同時補氣血。桑椹和當歸，有助女士滋陰養顏。即開即飲，隨時隨地補氣美肌。

在疫情下，大家都需要增加抵抗力，鴻福堂推出增強免疫力禮物，有原味有機滴雞精(5包裝) 、補氣健脾有機滴雞精(5包裝) 或滴虱目魚精(5包裝) 1盒，原價為265元至290元/盒，現優惠價為200元。

▲ 想增強免疫力，可選擇補氣健脾有機滴雞精(5包裝)，原價為265元至290元/盒，現優惠價200元。(食店提供)

另外還有養生佳節禮物，可任選2盒健脾雙色米水、祛濕紅豆薏米水或補腎烏髮黑豆芝麻米水，原價156元，優惠價為100元，大人小朋友都適合飲，為親友送上健康祝福。

▲ 養生佳節禮物中，可選擇2盒祛濕紅豆薏米水，原價156元，優惠價為100元。(食店提供)

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記者：Mabel