【擠出怪病】17歲美少女手擠鼻頭頑固黑頭　引發怪病面部腫脹鼻樑恐怖變形

▲ 17歲美少女手擠黑頭後引發怪病，面部腫脹鼻樑恐怖變形。

一名17歲少女因為手擠黑頭，竟引發怪病，導致面部如氣球般腫脹、鼻樑恐怖變形，情況更嚴重至影響視力。

綜合外媒報道，來自菲律賓的17歲少女Mary Ann Regacho去年生下孩子後，鼻頭突然長出一顆黑頭。於是她一如以往動手去擠，但擠不出來。當時，她相信該黑頭是因為生孩子後，荷爾蒙問題才引發的症狀。

▲ 17歲少女Mary Ann Regacho現時面部腫脹。

但過了幾日，她開始感到劇痛，而且面部開始腫脹。她形容面部腫脹如氣球一樣，並逐漸擴散到鼻樑、臉頰和前額，甚至壓迫眼睛，嚴重影響視力。她曾用草藥偏方治療，但也沒有任何效果。目前，她的一大半臉已因為怪病而變形。

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Mary Ann Regacho表示，「最初以為是普通的黑頭粉刺，但痛到我晚上都睡不著，我試過很多方法都無法消除，我覺得我的臉已無法恢復到以前一樣了。」

其丈夫雖然心急想帶她去醫院接受治療，但因自己只有一份兼職工作，沒有穩定收入，所以在1年後好不容易賺夠錢才去醫院檢查。不過，當地醫院表示由於規模小，所以沒有足夠和合適的器材可檢查她這個怪病，建議轉到大型醫院。為此，丈夫表示由於自己的收入僅能維持全家人溫飽，實在無力負擔妻子的醫療費，故只好錄影片向外界籌款。

▲ 丈夫表示實在無力負擔妻子的醫療費，只好錄影片向外界籌款。

希望有好心人可以捐款，讓妻子可以去醫院治療。

勿亂擠危險三角區

擠鼻樑上的暗瘡時應特別注意，曾有女子擠鼻樑上的暗瘡後，右眼周圍皮膚開始紅腫、疼痛，數天後更發高燒達攝氏39.7度。求醫證實顱內嚴重感染險亡。醫生稱，面部「危險三角區」包括鼻樑，該區域血管密集，亂擠嚴重可危及生命。

究竟何謂「危險三角區」？詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣