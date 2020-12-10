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【共同抗疫】葵盛西8座爆疫陳婆婆不顧兒子勸告　堅拒遷離免成播毒千古罪人

親子 12:14 2020/12/10

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葵盛西8座居民陳婆婆憂增社區播毒風險，決定不搬離。

本港新冠肺炎第四波疫情嚴峻，葵盛西邨第8座爆疫，政府宣布第8座為疫區，強制該座住戶檢測及禁足。早前有居民已舉家漏夜執行李搬離住所，惹播毒危機。不過，有一名婆婆居民接受多間電視新聞台訪問時，透露兩兒子曾勸告她搬離，她不從，道出原因獲大眾讚好。

不理兒子勸告拒遷離

截至昨日（9日）葵盛西邨第8座爆疫致22人染疫，包括18宗確診和4宗初步確診個案，涉及樓層增至5層，政府宣布第8座為疫區，強制第8座住戶檢測及禁足，居民要有陰性結果才可離開大廈。之前，第8座其餘樓層住戶仍可自由出入，在星期二（8日） 無綫新聞及now新聞訪問了第8座居民陳婆婆。

居民陳婆婆當時外出買餸買物資，準備留在家避疫時用。她並表示兩兒子擔心，著她搬離，可是她堅持不會遷離︰

兩名兒子都叫我到他們的住所居住，但一旦發生何事，便怪你是第八座來的，可能你傳染過來，我豈不做了千古罪人？

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不想做千古罪人

陳婆婆沒有遷出，減少增加社區傳播風險，不自私的行為大獲好評。此外，她希望獲得更多支援︰

政府送我物資，我便不離開家，難道不用買菜煮飯嗎？不用買菜嗎？吃甚麼？

另外，於８日（周二）有居民擔心日後被強制留在家中，趕及購買日用品。戴上口罩及眼罩的梁小姐指每次要買多些餸菜，因家裡人多，而家中其他人均不會外出。有高層居民認同有檢測結果前，須留在原本處所，專誠購買很多嬰兒食品和奶粉，為家中幼兒作準備。現時政府已宣布第8座為疫區，強制第8座住戶檢測及禁足。

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責任編輯：王明芳

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