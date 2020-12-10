【新冠肺炎】曾祈殷籲當局對爆疫大廈實施禁足令　為期14天檢測2次

▲ 曾祈殷指，禁足令時限定為14天，是以免造成混亂。（資料圖片）

本港第四波疫情持續嚴峻，繼葵涌葵盛西邨及馬鞍山錦豐苑後，九龍灣麗晶花園亦急增多宗確診個案，政府昨日（9日）深夜刊憲要求居民強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，本港多個屋苑出現不少確診個案，形容是嚴重警號，認為一定要做強制檢測，配合禁足令，釐清多少戶受感染，檢測亦要做2次。

曾祈殷今早（10日）在一個電台節目表示，麗晶花園確診個案涉及同一座向，令人聯想到透過喉管等傳播，有機會出現有限度空氣傳播，情況令人擔心。他認為，政府應實行強制檢測及發出「禁足令」，並要禁足14日，以盡快知道多少住戶受感染。

他認為，禁足令時限定為14天，是以免造成混亂，而且不同人可能有不同發病時間，加上大廈居民要進行2次檢測，因此14日是較合適做法。他又指得悉政府內正就「禁足令」應該實施7天還是14天進行討論。

曾祈殷建議，當局到麗晶花園進行環境評估，並找專人實地考察，了解為何多人在同一座向確診，盡早公布一個屋苑多少戶確診就需強制檢測及禁足令，令市民有心理準備。

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責任編輯：陳子謙