【強制檢測】黃加慶：麗晶花園6座D室4個單位染疫　憂屬喉管問題或再現淘大事件

▲ （黃建輝攝）

麗晶花園6座至12月9日已出現7宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚將麗晶花園6座納入「須遵從強制檢測公告」名單。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與衞生防護中心總監黃加慶今早（10日）到10時許到麗晶花園6座視察。

黃加慶表示，今早聯同袁國勇教授及政府部門到麗晶花園視察，因應衞生防護中心過去幾天至今接獲第6座D室不同樓層已有4個單位染疫，暫時受影響涉及7名病人，擔心屬喉管出現問題，或是03年沙士淘大花園事件。

他又提及，麗晶花園18座及4座亦有個別一個單位受影響，會盡快安排承辦商檢測。黃加慶稱，是次檢測將同時採用快速抗原測試及核酸檢測，前者可約於20分鐘有結果，可較快有初步結果，但即使有關檢測呈陰性，居民亦要等候核酸檢測結果。

環境保護署首席環境保護主任梁啟明補充，應防護中心要求到涉事樓層及單位了解，單位內喉管屬完好無缺亦未見破壞，惟同一座向的污水渠均屬集中處理，不排除當中或成傳播途徑，亦未可見污水渠有否U型隔氣管，稍後屋宇署將安排人士到單位內了解喉管曾否有變動。

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記者：陳正怡