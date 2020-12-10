【全家fit爆】木村拓哉全家有型有款　大女公開「半日斷食」秘訣：3時吃晚餐

▲ 木村拓哉大女心美公開一家人fit爆秘訣。

日本天王木村拓哉與妻子工藤靜香的兩名女兒木村光希（Koki）及木村心美（Cocomi）先後出道，兩人繼承父母的優良基因，不但身材高挑，更有「最美星二代」的稱號。雖有先天優勢，但一家人亦靠後天努力去維持身段和外貌，木村心美就曾在直播分享「半日斷食法」，下午3時全家就吃晚餐。

▲ 心美遺傳了媽媽的大長腿。（cocomi_553_official IG圖片）

木村拓哉的19歲大女心美和17歲細女光希，近年進入娛樂圈發展，人氣爆燈，不少時尚雜誌都爭相找她們當封面主角，人氣直逼爸爸。除了繼承父母的優良基因，後天努力的身形體態管理亦很重要。

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半日斷食法

木村家有嚴格的飲食管理和運動習慣，木村拓哉的豪宅內健身室曾曝光，有齊全的健身器材，木村和女兒們都會以運動塑身，保持完美身段，木村心美早前亦在直播時透露，家中很早就吃晚飯，

早上9時半起床，下午3時全家就吃晚餐。

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這種晚上完全不進食的飲食管理稱為「半日斷食法」，只要在晚餐和翌日早餐之間相隔12小時不進食，就可以讓腸胃負擔降低，使血糖穩定，脂肪也較易燃燒，達到減重的效果，而木村家的習慣比半日斷食更嚴格。生活規律，加上完美斷食，因此48歲的木村與50歲的工藤靜香，還有兩名女兒身材都維持得相當好。

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慎選食材

除了提前吃晚飯，木村家亦慎選飲食食材，工藤靜香不時在IG上分享自製料理，她會以糙米取代白米，增加飽足感，有時亦會加入紅豆，幫助去水腫，主食亦多以新鮮蔬菜和魚肉等優質蛋白質，加上自製的漬物，營養豐富又健康。

另外，她亦會避免進食動物性油脂的食物和砂糖，多吃莓果，包括車厘子、藍莓、覆盆子等，並且每日堅持吃納豆，改善便秘、降低血脂、膽固醇等。

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責任編輯：王明芳