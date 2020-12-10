【父女重逢】父親苦尋12年終尋獲失散女兒 揭女兒被前妻「匿藏」12年來從沒有上學

▲ 台灣一名父親，尋回12年來音訊全無的女兒時，對方卻認不出他，使他心碎。

父女重逢本應是高興的事，台灣一名父親尋回12年來音訊全無的女兒時，卻心痛無比，該名父親與太太在12年前離婚，女方卻強行把11歲女兒帶走，從此銷聲匿跡，男方苦尋多年了無結果。當地警方近日發現兩母女行蹤，揭發女兒12年來沒有上學，有自閉及營養不良的情況，亦認不出生父，使他心碎。

綜合台媒報導，現年23歲的謝姓女子，父母於2008年離異，她與哥哥的撫養權歸父親，但母親卻強行帶走她，並與外界斷聯12年，近日才被警方尋回。女子被尋回時體重僅34公斤，語言表達能力不足，疑與多年沒有跟人接觸有關。

母禁女兒與外界接觸

警方指追尋兩母女的過程艱辛，謝男在女兒失蹤當年已報警求助，但因女兒未有就學、沒有申領身份證、健保卡和信用卡，令警方調查工作陷入瓶頸，苦尋多年毫無進展。

事隔12年警方重啟調查，發現其女兒曾在高雄百貨公司使用會員卡消費，藉此查出兩母女現居住在高雄鹽埕區。警方周一（7日）將二人帶返警署調查，母親承認為躲避前夫和警方追查，當年帶同女兒從彰化移居至高雄，並租下一間小套房藏身，不但未有為女兒申領身份證，更禁止她上學，連生病也是到藥房購買成藥解決，阻止女兒與外界接觸長達12年。

▲ 台灣一名母親阻止女兒與外界接觸長達12年，連生病也是到藥房購買成藥解決。（網圖）

謝父提到女兒這些年來完全沒有社交生活，連時下年輕人生活必備的Facebook、Line等通訊平台都沒有，正值花樣年華卻沒有朋友，令他感覺十分心痛。

該名母親供稱，女兒沒上學，但她有固定買自修書讓女兒在家自學，她從旁協助輔導課業。直到女兒成年，就開始幫忙擺攤及網拍工作。她對未讓女兒讀書相當愧疚，希望能補救。

父女重聚感生疏

因多年沒見，父女重逢當日兩人顯得生疏。謝父說，女兒長大很多，但憑她額頭上的疤痕認出來。不過當他問女兒是否認得他，女兒卻搖頭說「很陌生」，當下他心都碎了。當長子問她是否記得哥哥時，她同樣毫無印象。

▲ 父女重逢當日兩人顯得生疏，女子和父親短暫見面後回去跟母親同住。（網圖）

警方其後決定先讓兩母女返回高雄住處，再交由社福部門跟進，並與父母商討女兒未來的安排。

謝男翌日送兩母女到車站離開，期間女兒主動擁抱，並輕拍其背以示安慰，他形容當下感觸良多，淚水奪眶而出。謝男坦言希望接女兒回來同住，但他深明女兒隨前妻生活多年，十分依賴母親和懼怕陌生人，擔心強行接回只有反效果，故未有勉強，只望日後能多接觸增進父女感情。

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責任編輯：王明芳