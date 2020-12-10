【婆媳關係】奶奶迫懷孕新抱跪住抹地稱有助生B　新抱呻大細超︰姑仔在家安胎食補品

▲ 台灣一名奶奶迫懷孕新抱每日跪住抹地，稱多做家務有助生BB。

婆媳問題每日都在家庭上演，台灣一名新抱在社交平台分享，她懷孕時同住奶奶叫她每日跪住抹地，稱多做家務有助生BB，可是後來姑仔懷孕，卻可在家安胎食補品，令她有感待遇懸殊。

該名台灣新抱在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，表示與老爺奶奶同住，奶奶在她懷孕時，一直叫她多做家務，更指「要天天跪地板擦地才好生」。當她說不舒服時，奶奶就說起自己年輕時有多辛苦，指新抱這一點苦根本不算甚麼。

奶奶斥向丈夫搬弄是非

新抱原以為奶奶這樣出於她過往辛苦的經歷，結果姑仔懷孕長住在她家後，她才知道原因。奶奶指女兒回夫家住壓力很大，新抱表示︰

我婆婆（奶奶）甚麼家事都不敢給她女兒做，還準備很多營養品，她女兒沒在工作。

而新抱一直工作至生BB為止，放完產假便立刻回到職場。她的丈夫也認為媽媽對妻子的待遇太差，可是奶奶卻反駁「她沒把小姑照顧好，對她婆家不好交代」。她覺得最過分的是奶奶問她，是否向丈夫搬弄是非，才令丈夫偏幫她。

網民︰新抱和女兒不一樣

有網民留言，「為了家和萬事興，很多時候當媳婦的都會忍讓，但就是這樣才讓婆婆（奶奶）越來越愛欺壓媳婦」，認為新抱在適當的時候要反抗，沒必要忍受奶奶的無理。有網民提出不要跟老爺奶奶同住，就可減少衝突，「夫妻生活應該有個人隱私空間，才不會拘束像寄人籬下的壓力」。

此外，網民有感「媳婦跟女兒不一樣」、「她女兒是寶，妳是草」，而且奶奶要新抱懷孕跪住抹地也不合時宜，批評「現在和以前的年代不一樣了」、「媳婦為甚麼就要跟她一樣過苦日子」。

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責任編輯︰王明芳