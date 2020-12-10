【聖誕節】衛蘭重唱經典節日金曲　Janice盼疫情下為歌迷送暖

▲ 衛蘭推出聖誕英文專輯。

一向被譽為有天使聲音的Janice衛蘭，在此疫情而憂心的2020年底，低調為樂迷製造驚喜，推出聖誕主題的studio live，希望帶來溫暖和愛。一解粉絲期待Janice推出英文專輯的渴望。

聖誕節是Janice特別喜歡的節日，亦有感是一年之終，正好讓自己反思，回顧每一年值得感恩的的人和事，就算當中遇到難關，換一個角度去看，可能背後隱藏著一種祝福。



今次衛蘭挑選了幾首自己非常喜愛的聖誕歌，有一些經典歌曲更是由小便開始聽。雖然籌備這次studio live的時間不多，但Janice跟樂隊也花了不少心思在編曲上，放入更多自己的意念，希望呈現新鮮感，同時保留歡樂的節日氣氛。

▲ 演繹《Winter Wonderland》、《The Christmas Song》、《伯利恆的主角》等作品。

Janice稱：「這次很高興能夠錄製一個聖誕主題的studio live，希望能夠將聖誕氣氛帶到每一個人心中。這一年大家都過得不容易，相信大家未必有心情慶祝，所以更加希望透過這張EP能讓大家感受到愛與關懷。」

她指今次特意將studio live 命名為 《A Reason To Rejoice》，因為聖誕節是一個歡樂的節日，希望大家不要忘記聖誕的真正意義。」