【新冠肺炎】中大提出以鼻紙條採樣檢測適用於兒童　惟暫僅可採上呼吸道病毒

▲ （陳永康攝）

本港採用的新冠肺炎檢測方法主要為「深喉唾液」和「鼻咽及咽喉拭子」2種，兩者各有優劣。中大醫學院提出以鼻紙條採集鼻液樣本的檢測方法，聲稱採兩家之長，既準確又方便。然而，有關採樣仍有待研究，推出無期，亦只能採集上呼吸道的病毒。

現時新冠肺炎的主要檢測方法不外乎深喉唾液和鼻咽及咽喉拭子2種，但前者無法由市民自行採樣且容易引發不適；後者在測試準備度上或略有偏差，為幼童採集樣本時亦會有困難。

中大醫學院最近提出以鼻紙條採集鼻液樣本，只要取出鼻紙條，在紙條上滴上生理鹽水，將鼻紙條放入近鼻頰位置，再貼在鼻黏膜上，按壓鼻翼1分鐘，就能夠完成採樣。整個過程可由兒童自行完成，期間只有約10％人曾因此打噴嚏。

為研究以上方法的實際成效，研究人員招募了38名來自威爾斯親王醫院的新冠肺炎病人進行試驗。個案包括有病徵和無病徵的個案，當中20位為22至74歲的成年病人，18位為6至17歲的兒童及青少年病人。

研究人員預備了裁剪成指定呎寸的鼻紙條，再幫助病人採集鼻液，並於24小時內再採集同批病人的深喉唾液或鼻咽及咽喉拭子樣本，以進行比對。

研究結果顯示，鼻紙條採樣和鼻咽及咽喉拭子採樣的的檢測結果中，結果一致的比率為95.2％。結果而言，兩者準確度相若。

至於鼻紙條採樣和深喉唾液採樣比較，結果一致的比率為68.2％，有7組樣本結果不一致。在此7組樣本中，有6個深喉唾液樣本結果呈陰性，由於採樣對象為確診患者，此6個深喉唾液樣本結果並不準確。團隊認為，就結果而言，鼻紙條的準備度較深喉唾液採樣高。

至於病毒量方面，鼻紙條採集樣本的病毒CT值和另外兩種採樣方法的CT值，在統計學上無大分別。在部分樣本中，檢測出的病毒量甚至較深喉唾液採樣高。

研究人員將6名病人的鼻紙條採集樣本進行穩定性測試，結果存放於室溫72小時後，仍可檢測到樣本內的病毒RNA。

負責研究的中大醫學院兒科學系助理教授陳韻怡表示，鼻紙條在外國主要用作細胞因子濃度，其成本與一般鼻咽拭子相若。她又指，現時正進一步研究近1,000個樣本，預計明年初會有進一步結果。

中大醫學院兒科學系助理教授陳晶晶則指，有關檢測只能採集上呼吸道病毒，但一般而言，大部分病人均不需要採集下呼吸道病毒樣本。

中大醫學院兒科學系教授林鴻生就指，鼻紙條採樣要正式推出，仍有待更多研究數據支持。他又指，鼻紙條採樣的重要性在於其較易受兒童接受，當他們要入院面對不安時，有關做法更能照顧他們的情緒。

是次研究已於期刊《Journal of Infection》發表。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚