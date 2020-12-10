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【使徒行者3】麥美恩長期分隔兩地憂父母身體健康　Mayanne拍教育片解肺癌治療迷思

娛樂 13:32 2020/12/10

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麥美恩拍攝健康教育短片。

早前在劇集《使徒行者3》中有亮眼演出的麥美恩（Mayanne）一向形象入屋，大癲大肺的個性人所皆知。麥美近日拍攝健康教育短片，扮演港女拍主題關於在香港發病率排名十分高的肺癌。

Mayanne分享拍攝心得，憶起與分隔兩地的父母：「我與父母長期分隔兩地，有事時可能比他們更緊張，便真的會港女上身，踩上診所向醫生逼供都有可能！」

麥美恩現實中非常孝順。

一向孝順的Mayanne，生日會與父母一起過，但隨父母年紀愈來愈大，Mayanne除擔心他們的生活外，更擔心健康問題：「爸爸媽媽長期在加拿大，自己則在香港，工作又忙，他們平時的身體變化我真的好難留意，雖然有在電話通訊，但上一輩習慣報喜不報憂，所以真的會擔心。」

而提到香港的癌症殺手肺癌，Mayanne就更為擔心，因肺癌是本港死亡率最高、發病率又高居第二位的癌症；而坊間不少人對肺癌治療卻有不少既定印象，例如做放化療好辛苦、有副作用等等，不幸確診難免會憂心重重。

麥美恩以輕鬆手法拍攝健康教育短片。

Mayanne今次參與拍攝關於肺癌的健康短片，生動搞鬼飾演一名港女，帶著不幸患上晚期肺癌的爸爸，「踩上」診所向專科醫生「逼供」。

希望透過影片為大家解開對肺癌治療的誤解，包括「點解有腫瘤都可以唔使切除」、「同步放化療後，係咪無方法控制腫瘤」，以及「化療副作用係咪真係咁恐怖？」

麥美恩以輕鬆手法拍攝健康教育短片。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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