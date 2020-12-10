【玉女母校】周慧敏公開47年前母校畢業相　中西區免費幼稚園升讀名校網小學

▲ 周慧敏公開47年前在聖士提反堂幼稚園的畢業照，足證由細靚到大。

53歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）離開校園多年，仍一直心繫母校，Vivian日前在其facebook專頁分享讀書時期的往事，並貼出幼稚園畢業相，可見Vivian由細靚到大，其男仔頭髮型也掩蓋不了小美人的氣質。

周慧敏幼稚園、小學至中學皆就讀聖士提反堂，適逢今年是聖士提反堂幼稚園70週年校慶，Vivian重返母校探望一眾老師和師弟妹，並接受校慶特刊的訪問。

▲ 1973年的幼稚園畢業照，看到Vivian在哪兒嗎？（答案︰前排左八）（facebook圖片）

自小被老師發掘唱歌演戲天份

Vivian的唱歌演戲天份，早早被幼稚園老師發掘出來，她最記得老師首次邀請她在同學面前唱歌，又被老師安排為聖誕節話劇擔演「馬利亞」這個重要角色，還有一次穿著美麗和服參與舞蹈表演等，她最開心每次表演都能穿上不同服飾。

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Vivian笑言，每日最開心的時間就是吃茶點，以及唱歌、繪畫，而她首個個人獎項就是在幼稚園獲得的「衛生奬」。她形容以前幼稚園的課室只是在副堂內由屏風間隔而成的空間，小休時愛坐在大樹廣場玩，不時仰望著中學部的大姐姐們。

▲ Vivian回母校探望小師妹。（facebook圖片）

中學做合唱團女高音

在她上載的幼稚園相片中，可見Vivian由細靚到大，眼睛又大又圓，即使當時男仔頭的她，仍散發出一股仙氣。

1973年幼稚園畢業後，Vivian升讀聖士提反堂小學，但小三時轉到另一所小學就讀，輾轉數年在升中派位時，Vivian再被派回聖士提反堂中學，與母校結下不解緣。

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Vivian於中學時期是合唱團的女高音，每年參加校際音樂比賽，於中五時更取得獨唱和組合冠軍。同時她熱愛運動，成為籃球隊一員，但她明言自己的學業成績普通，惟美術、音樂和體育科突出，有個學期更因這三科成績彪炳考獲全班第一名，反令她感到有點慚愧。

▲ Vivian的畫作，可見畫功非常細膩。（facebook圖片）

校友包括前主播伍家謙

聖士提反堂的名人校友還有前體育新聞主播伍家謙，中、小學皆就讀該校。而現時TVB《東張西望》主持人「一蚊Joe」游莨維的兒子亦入讀了聖士提反堂幼稚園，成為Vivian的小師弟。

▲ 聖士提反堂幼稚園於1950年創校。（Google Map圖片）

幼稚園畢業生升讀同區名校

「聖士提反堂幼稚園·幼兒園」於1950年創校，至今屹立中西區名校網70年，現時畢業生大多升讀同區及灣仔區的小學，包括聖公會聖彼得小學、英皇書院同學會小學及第二校、嘉諾撒聖心學校、番禺會所華仁小學、聖士提反女子中學附屬小學等。

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該校有參加幼稚園教育計劃（前稱免費優質幼稚園教育計劃），上、下午班學費全免，全日班學費亦低至每年11,160元，分10期繳交。

而課程以啟發式教學為主，並設生活化主題學習活動，鼓勵學生多觀察、探究和討論問題，從而培養學生從多角度思考、分析及解難能力。語文方面，學校有外籍英語老師及操純正普通話老師分別教授英語及普通話課。

原本聖士提反堂設有小學部，惟因收生不足，已於2009年停辦。

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責任編輯︰林綺玲