【母子戀】28歲男情傷後戀上65歲大媽　母子戀結婚2年盼做試管嬰

▲ 28歲男情傾65歲大媽，結婚兩年生活曝光。

真愛不分年齡！2018年內地一對母子戀引起網民關注，當年28歲的男子「柱子」因失戀陷入生低潮，一度尋求死亡。然而，命運讓他遇上65歲的芹姓大媽，更戀上對方。他為了得到芹大媽的愛，染了一頭白髮，登上綜藝節目示愛，最終二人決定廝守終生。結婚2年後，母子戀依然甜蜜恩愛。

綜合內地媒體報道，28歲的「柱子」出生河南農村，原本有一名同齡女朋友，惟因月薪只有2000元人民幣（約2370港元），二人省吃儉用勉強能過活。但面對談婚論嫁，對方父母開天價禮金逼他分手，柱子大受打擊。

隨後，擁有帥氣外貌的柱子又再次覓得一位年齡比他大10歲的女朋友，雙方感情甚好，而女方更不要求柱子付出甚麼。但天意弄人，柱子的家人卻認為女方的年齡太大，逼迫二人分手。

受打擊欲想輕生 遇上一生摯愛

受到接連打擊的柱子心灰意冷，想不開決定輕生。就在此時，他剛好遇上芹大媽。芹大媽以溫柔的語調安慰柱子，更以人生的經驗作勸解，二人就此認識。柱子被芹大媽的溫柔及細心吸引，愛上對方。當柱子對芹大媽表白時，她聽見後不禁笑出來，畢竟她的孫子已經17歲，遂果斷地拒絕。

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展開猛烈追求 大媽逃避

柱子沒有放棄，展開猛烈的追求，特意將頭髮染白配合對方。芹大媽於是跟隨柱子回到河南老家，打算與柱子母親一同勸喻他打消念頭，沒想到比芹大媽小2歲的母親熱烈支持，嚇得她立刻逃走，免得拖累柱子。柱子找遍所有地方，終找到芹大媽，更表示︰

我一定要把她找回來，這輩子就認定她了。

登上綜藝節目示愛

及後，柱子更帶同芹大媽上綜藝節目《現在就告白》，向芹大媽再次示愛︰

我不在乎你的外表，更不在乎你的年齡，只要你這個人對我好。既然是我選擇她，我也知道她不能生兒育女，我不在乎。

芹大媽最後被柱子的誠意真心打動，決定答應一起。二人相戀一段時間後，柱子決定與芹大媽拉埋天窗，拍下甜蜜的婚紗照。芹大媽當時更表示，

如果柱子想要孩子，可以嘗做試管嬰兒。

結婚2年後生活曝光

時隔2年，有媒體追蹤兩人近況，他們透露沒有做試管嬰兒。柱子表示，交往時已經有沒孩子的心理準備，

畢竟試管嬰兒對她的身體造成一定的危害，即使沒有小孩，我也願意與妻子共度一生。

如今，他在外努力賺錢養家，而芹大媽則在家打理家頭細務，夫妻非常恩愛。

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責任編輯：王明芳