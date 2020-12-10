【傑少煮意】邀伍姑娘+周汶錡+小儀+蝦頭聚餐　蔡一傑炮製聖誕菜式：在家中可自煮自食

▲ 蔡一傑邀請了伍詠薇、周汶錡、阮小儀及楊詩敏上《傑少煮意》。

蔡一傑（傑少）自開始在社交平台推出烹餁節目《傑少煮意》後，不時收到好友詢問何時邀約他們到節目做嘉賓，藉機品嘗他的精心炮製菜式。

有見及此，傑少便選定在聖誕此一普天同慶日子，籌備特別的菜式給4位特別的好友：伍詠薇（伍姑娘）、周汶錡（Kathy）、阮小儀及楊詩敏（蝦頭）。

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▲ 蔡一傑特別策劃了《傑少煮意聖誕 Party》。

傑少指出：「《傑少煮意》這麼快便一週年，很多朋友一直都想來與我一起玩，當然更加是想來試試我的手勢，所以趁着聖誕，特別與 YouTube策劃了這一集的《傑少煮意聖誕 Party》。」

他邀4位好友上節目，傑少除安排特別菜式外，當然更準備聖誕禮物，其中有正常的，亦有特別「度身訂造」的鬼馬禮物，當蝦頭收到傑少特別為她精選的「有機M巾」時，伍姑娘更立即衝前爭奪，蝦頭也死命抱著禮物說：「他知道我還有，阿姐你不要搶。」

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▲ 蔡一傑準備了聖誕禮物給大家。

而當伍姑娘收到傑少送的口罩後，蝦頭也不忘回撃説：「送口罩傑少有寓意㗎，就是想你不要跟人咁多爭拗！」氣得伍姑娘哭笑不得。

回顧這十二個月的節目發展，傑少也有點感觸說：「這麼快就一週年，使得我也有點感觸。雖然我煮的都是家常便飯，但重點是希望大家真的可以學到點樣煮，然後在家中可以自煮自食，令大家的生活更加圓滿充實，這樣我就開心了。」