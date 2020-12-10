【防疫貼士】麗晶花園疑污水渠播毒恐成淘大翻版　袁國勇教廁所防疫四招【內附貼士】

▲ 麗晶花園疑污水渠播毒恐成淘大翻版，袁國勇教廁所防疫四招。

麗晶花園6座至12月9日已出現7宗新冠肺炎確診個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）視察後表示，事件主要涉及6座D室單位，而其喉管設計與淘大花園相若，廚房、廁所、浴室全部駁往同一污水渠，但看不到U型隔氣管，對居民有安全憂患，為安全起見，故全幢D室居民須遷去隔離營，直至當局檢查後喉管沒有問題才可以安排居民返回居所。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早（10日）到場視察，他又提到有關使用廁所時的「防疫措施」，他提醒全港市民若聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，同時若出現上述情況，市民使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，又建議市民可以「沖廁」前加入洗潔精和梘液，只要破壞病毒的「脂肪膜」，受到感染的機會就會減低很多。

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他又提到，正值冬天病毒經霧化後由污水渠散播，可以在空氣活存一段時間，當有人經過後吸入後就感染，因此有可能令目前病人情況看似較嚴重，亦有可能冬天人類身體炎症反應較強烈，故有不同原因解釋為何年輕病人情況較差。

袁國勇重申，市民在冬季時要特別小心，所有急性呼吸道病毒感染，當氣溫20度以下就變得非常活躍，冬天情況永遠差過夏天，呼籲市民做足防疫措施，戴好口罩，盡量不要外出，不要到食肆堂食。

他預計，未來兩周十分關鍵，目前每日100宗個案有逾30人屬不明源頭，即代表社區每日有30個不同隱性傳播鏈，要停止傳播鏈只能保持社交距離，盡量不要去人多擠迫的地方，又強調有病徵人士應立即檢測，有助紓緩疫情。

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記者：陳子謙