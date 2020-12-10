【新冠疫苗】美國FDA證輝瑞疫苗打第1劑後第10日起有效　建議一類人士暫不宜接種

▲ 美國FDA證輝瑞疫苗打第1劑第10日起有效，惟英國2人接種後現過敏反應。

美國食品藥品監督管理局FDA 8日發表輝瑞藥廠與BioNTech合作研究的新冠病毒疫苗的審查報告，指輝瑞疫苗不論種族、體重、年齡均有效，且符合緊急使用授權要求。

據FDA發表文件顯示，輝瑞疫苗在接種第1劑後的第10日左右便開始有效。而且不論種族、體重、年齡，疫苗都能有效地起作用。雖然試驗沒有發現疫苗引起嚴重不良事件，但仍有很多參與者會感到疼痛、發燒或有其他副作用。

輝瑞疫苗臨床研究與開發高級副總裁William C. Gruber表示，首劑疫苗的效力約為52%，而接種第2劑後，保護力會上升至95%。

安全方面，報告指接種者中有4人出現貝爾氏麻痹症，即患者會面部麻痺。不過，接種組的患病率沒有顯著高於普通人群。新分析亦指，很多接受第2劑疫苗的人都會在接種第2次後的數小時內感到不適，建議接種後大眾可休息或請假一天直至症狀減輕。

在16至55歲中，一半以上人士出現疲勞、頭痛，超過三分之一人士感到發冷，37%人士感到肌肉疼痛。55歲以上的人士中，約有一半人感疲勞，3分之一人感到頭痛，約25%人士感到發冷，29%人士感到肌肉疼痛。

對此Dr. Iwasaki表示，接種後第2日請一日假，是件好事。

有接種者現過敏反應

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目前，英國是第一個緊急使用輝瑞疫苗的國家，加拿大今亦宣佈批准輝瑞疫苗使用。

不過，據英國藥品監管機構（MHRA）發出的最新警告，目前已知有2名接種輝瑞疫苗者出現過敏反應。MHRA首席執行官June Raine發聲明指，任何對疫苗、藥物或有食物敏感的人士，暫時都不應接種輝瑞疫苗。

路透社報道指出，過敏反應或是因一種名為聚乙二醇/PEG的成份所引致，該成份有助於穩定疫苗，且在其他類型疫苗中沒有。

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責任編輯：楊宛茜