【移居計劃】夏威夷政府送免費機票　邀島外在家工作人士移居當地

▲ 是次夏威夷政府、當地學校和商戶協辦的「Movers & Shakas」計劃，主要邀請50名來自島外的在家工作的受僱人士移居到島上。

每天在家工作很無聊，有否想過轉換一個新環境？機會終於來了！夏威夷政府近日推出全新方案，提供免費來回機票，以及住宿折扣，鼓勵在夏威夷以外在家工作的受僱人士，暫時移居夏威夷。

是次夏威夷政府、當地學校和商戶協辦的「Movers & Shakas」計劃，主要邀請50名來自島外的在家工作的受僱人士移居到島上。申請者除了可繼續進行自己的工作事業外，也需要每周到區內非牟利機構一次，為社區貢獻出自己知識和技術。

夏威夷政府將會提供歐胡島（Oahu）的免費來回機票，也會在整個計劃期間，提供優惠住宿、共享工作空間的會員資格以及其他優惠。

計劃創辦人Richard Matsui原是夏威夷居民，後來搬到三藩巿工作和定居，在疫情下回到故鄉。他期望能透過是次計劃，鼓勵已搬到其他州分的夏威夷人回鄉，同時也希望能吸引更多外地人來夏威夷定居，吸引更多專業人才，使夏威夷的產業更多元化，不再單獨依賴旅遊業。Matsui直言，疫情下在家工作恒常化，在任何地方都能夠兼顧工作，相信要他們轉換一個新環境並非難事。

申請方法相當簡單，只要到「Movers & Shakas」計劃的官方網站，填妥個人資料即可。值得一提的是，申請人必須年滿18歲、在夏威夷以外州分居住，並全職「在家工作」。而且入選人士必須在一個月內起行，並在夏威夷連續居留最少30日。

首輪計劃於下周二（12月15日）截止，不過當局在12月15日後仍會接受申請，並將依次審批處理。

責任編輯：曾曉汶