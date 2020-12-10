【香港愛情故事】由《開心速遞》富豪雷公到公屋老豆　白彪演麻煩爸爸喜感爆棚【有片】

▲ 白彪的演出充滿喜感。

由羅天宇、龔嘉欣、龔慈恩、白彪等主演的劇集《香港愛情故事》一改過往TVB的風格，反映時下港人所面對的「土地問題」，內容貼地，獲網民讚賞。白彪在《香港愛情故事》飾演子朗（羅天宇飾）的勞嘈老豆漢聲，網民大讚他演繹夠神似。

昨日（12月10日）播出的《香港愛情故事》，講述白彪飾演的漢聲原本反對琪琪（龔嘉欣飾）入住其家，在細女（游嘉欣飾）的游說及「銀彈」利誘下〝態度即軟化，其瞬間「變臉」及充滿喜感的演繹，獲觀眾讚賞。

其實近日TVB四線劇集均有白彪的演出，四個不同角色完全難不到這老戲骨。

【踩過界II】白彪演麥難民揭示無家者淒苦 《開心速遞》「雷公」靠雙手打出一片天【有片】

▲ 白彪演的麻煩老豆很神似。

白彪演出傳神

白彪於《香港愛情故事》裡飾演退休水電工陳漢聲，其性格大男人又嘮叨，連老婆（龔恩慈飾）也頂不住他而離婚，

昨日播映的一集《香港愛情故事》講述離家出走的琪琪原先居於太空艙，惟太空艙突然被查封，所有住客被迫搬走。眼見女友琪無處容身，子朗欲安排女友回家暫住，為了說服爸爸漢聲批准，他找來妹妹子婷（游嘉欣）幫忙。

縱然子朗說女友琪琪遭爸爸趕出家，但漢聲依然反對，更勞氣說：「我同你講過，沒本事就不要結婚，依家啲後生仔一有事就返屋企，縱慣姿勢。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此時細妹子婷除了出口術氹爸爸外，又出動啤酒及「大利是」來利誘他，令原先極度反對的他最後態度軟化，批准琪琪暫住家裡，

白彪的演繹甚具喜感，他扮演這位嘮嘈老豆真的很神似。

另外這一幕劇情亦反映了年輕情侶的煩惱，未能「上車」的他們未能擁有自己的居所。

其實白彪於播映中的四線劇集均有份演出，分別是《愛·回家之開心速遞》富豪雷公、《使徒行者3》黑社會大佬大輝哥、《踩過界II》的「麥難民」陳福全及《香港愛情故事》的陳漢聲。

【香港愛情故事】羅天宇龔嘉欣為土地問題嘈交 網民讚貼地：好多共鳴【有片】

▲ 年輕情侶住太空艙，反映土地問題。

武林高手白彪

現年74歲的白彪從演逾半世紀，從小習武的他加入邵氏訓練班，由龍虎武師做起，也做過不少替身。

不過，他就有幸見證了武打片風光的年代，更曾在韓國拍打戲兩年，被捧為打星，作品更被賣至歐美等地區。

▲ 白彪於《愛·回家之開心速遞》富豪雷公。

但之後打戲市場式微，白彪受到佳視邀約拍《射鵰英雄傳》，便成了第一代郭靖。後來佳視拍《神鵰俠侶》，白彪再受命出演成熟版郭靖。

在1995年，TVB開拍《神鵰俠侶》，白彪再被用出演郭靖，並大受歡迎，也是唯一一位三度演郭靖的男演員。

他在香港不同的電視台中出演過多部作品，至2013年他離開TVB轉投港視再到ViuTV，也有到內地發展及做幕後的電影製作工作。

去年他回歸TVB，接演處境劇《愛．回家之開心速遞》，做富豪雷公，早前更有一段時間成為主線，入主接龍集團做主席，更與劇中主角之一的羅樂林重演經典做楊過與郭靖，深受觀眾歡迎。