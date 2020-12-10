【月事假】韓國職場女性經期不適請假被歧視　上司要求影衛生棉照片作證

▲ 韓國職場女性經期不適請假被歧視，上司要求影衛生棉照片作證。

對女性而言，每月一次的生理週期絕對不舒適，更有些人或會因月事不適而影響生活。南韓早在1997年已有勞工條例保障女性，可以每月申請一天月事假，但近日就有組織揭發，有上司竟要求女員工提交衛生巾照片作證明，才肯批准其假期申請。

要求拍下衛生巾作月事假證明

韓國國民健康保險公團日前在國家人權委員會集會上，揭發女求助者在申請月事假遇到的困難。一名在電話中心工作的女職員，因月事不適而向上司請假，對方竟要求她提供「衛生巾照片」作證明：

我沒經歷過生理痛所以無法理解，一般感到疼痛的人該去醫院求醫，並接受治療吧？其他企業在處理生理假期都會要求拍下衛生巾照片，以證明為生理期間。

另一名求助者向主管要求請月事假，對方卻要求她提早一日事前申請，結果該名女工當天被視為曠工，被扣了10分工作表現分數。她們每次在電話客服中獲得好評只能取0.5分左右，被扣10分將會影響她的工資。

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女性擔心被歧視放棄月事假

韓國政府早於1997年開始已經設立「月事休假」權利，根據韓國《勤勞基準法》第73條，除了懷孕﹑更年期﹑已絕育者以外，其餘擁有生理期的女性僱員均擁有申請每月1日的「月事假」。如果未有使用有關休假，也能從獲得工資補償。

多年來職場女性申請月事假的次數卻不多，不少人擔心會被同事或上司歧視而放棄。據CNN報導，2013年有23.6%韓國女性曾申請相關休假，但到2017年卻下降至19.7%。

韓國女學生也從2005年開始，可以月事不適為由申請病假，但部分老師要求她們提供衛生棉作證明，不少女學生因怕尷尬而未有提出有關要求。國民健保公團希望政府正視問題，保障受到生理期影響的女性。

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責任編輯：羅嘉欣