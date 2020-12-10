【強制檢測】衞生署被指早知麗晶花園爆疫不作公布　袁國勇：日跟逾百個案消息公布或較慢

▲ （黃傑偉攝）

麗晶花園第6座爆疫，至12月9日已錄得7宗新冠肺炎確診個案，涉及4個同屬D室的單位。衞生防護中心昨日下午記者會者有交代事件，僅於昨晚將麗晶花園6座納入「須遵從強制檢測公告」名單。衞生防護中心總監黃加慶解釋，中心昨日晚上已回應部分傳媒查詢，惟強調每日新增逾100宗個案，同事已努力跟進調查。

衞生防護中心總監黃加慶今早聯同港大微生物學系講座教授袁國勇到麗晶花園第6座視察，及後被問及質疑防護中心昨午已知麗晶花園第6座爆疫而不公布，黃加慶解釋，因應中心同事正就個案跟進，最初個案發病時間較早，至後來再多2個單位爆疫才知悉情況，形容因為昨日晚上時間性問題，已回應部分傳媒查詢。

他強調，現時社區傳染較嚴重，個別大廈出現1宗或2宗個案亦不出奇，如有大型群組爆發，現實限制可能較遲才知道當處或現較嚴重的爆發；又形容近日日增逾100宗個案，更於不同地方出現，強調同事已好努力跟進及做調查。

袁國勇亦補充，大家需要明白現時每日有逾百宗確診個案，防護中心工作辛苦，要追蹤全部密切接觸者及工作單位屬浩瀚工程，消息公布可能會較平時慢少少。

至於大廈需強制檢疫的標準，黃加慶坦言無標準答案，現時社區周圍都有傳播鏈，需要作出整體風險評估及風險考慮；惟現時政府傾向是同一幢住戶如一段時間內確診個案數目多、涉及不同受影響單位數目，但看不到流行病學上有相連性，都會考慮要求強制檢測。

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記者：陳正怡