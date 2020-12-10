【全民造星III】彭秀慧忍痛淘汰愛將Waiwai　潘緻慧親自剖白被Foul後入院原因【有片】

▲ 《全民造星III》彭秀慧憂身體問題忍痛淘汰愛將，WaiWai親自剖白被Foul後入院原因。

ViuTV選秀節目《全民造星III》已經播出超過一半，本周來到第三輪分組對決、30強進20強的比賽。昨晚B組連輸第二輪，在今輪第二位被淘汰的B組成員Waiwai（潘緻慧）回到後台隨即被送院治理，Waiwai得知網民非常關心其身體狀況，親自回應當晚的心路歷程。

《全民造星III》於本周進行第三輪分組對決、30強進20強的比賽，昨晚播出第二局的比併，由A組成員趙祥誠（Ben）、林躍翰（John）、陳葦璇、夏子涓強而有力的舞蹈表演「曹操與木蘭」，對上B組成員丁悅、關嘉敏（卡文）、張右雨、方芷欣（方方）、張凱娸（KiKi）、陳康琪（Odi）的20年代歌舞表演「The Flappers」。

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▲ B組在第三輪比賽的第一局，演出串燒歌「女人愛情觀自在」。（instagram圖片）

最終評審四比一投票予A組勝出，B組繼第一局落敗淘汰出名單上第一人Candy（吳筱茵）後，再次需要淘汰成員潘緻慧（Waiwai）。

在第一局已經完成表演「女人愛情觀自在」的Waiwai表現平靜，還反過來安慰因為輸掉第二局而自責的隊員。

▲ Waiwai反過來安慰第二局落敗的隊員。（節目截圖）

其實在宣佈Waiwai成B組淘汰名單第二人後，B組導師彭秀慧曾經解釋，Waiwai是她的愛將，但因為對方一直以來的身體問題，逼不得意要把她放到名單上，希望她能提早離隊調理身子：「Waiwai真的好叻，但她身體出現了問題，是好嚴重的健康問題，所以我以健康由為讓她離開。」

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▲ 彭導語重心長要求Waiwai馬上進行身體檢查。（節目截圖）

公布Waiwai被淘汰後，在後台彭秀慧上前語重心長的跟她「訓話」：「你要管好自己身體、做身體檢查。搞好個身體才可以打仗，我不想見到你再捱的樣子，呢單野不是講笑！」

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而Waiwai亦有感自己身體不在狀態，對於這次第三輪表演實在是虧欠了隊員。在後台接受訪問後約30分鐘，Candy曾詢問Waiwai的下落，彭導與工作人員夾好，說她有事先後離開，其實是Waiwai實在撐不下去，需要由救護車送院治理。

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▲ Waiwai在後台多次嘔吐，需要馬上送院。（節目截圖）

節目播出後Waiwai在其instagram透露，早於《全民造星III》的記者會後，已經因為暈倒被抬入休息室：「或者唔講大家未必發覺係好多大合照入面都無我份，係因為當時基本上一郁就好易暈。比賽當日更因為入咗醫院唔能夠好好同大家講再見、影下相，或者支持後面組員嘅演出。」

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▲ 初選時Waiwai已被認得曾參加友台歌唱比賽。（節目截圖）

她透露比賽結束後已經接受過身體檢查，經過一輪休養後身體已無大礙：「知道要走果下完全無失落就假嘅，但好明白彭導哩個決定係為我好，佢其實真係好關心我好錫我。雖然我都好想繼續參賽，坦白講我甚至連個人賽項目都構思過要點做...但一句到尾：人無事先做到世界冠軍！希望日後可以係其他平台見到大家！」

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▲ 雖然身體虛弱，但Waiwai台風穩定。（節目截圖）

Waiwai今日接受TOPick訪問，憶述當日帶病上陣的情況：「當時情況係基本上郁兩郁就會暈，去到比賽當日依然唔舒服。完咗比賽無幾耐就連續嘔咗5、6次。最後first aid建議call白車去醫院治療，而加休養咗一段時間好返好多啦，多謝關心。」

▲ Waiwai在後台多次嘔吐，需要馬上送院。（節目截圖）

被問到她的病況，Waiwai首次公開透露：「做完檢查醫生懷疑主要係過勞加上因為我太忙無注意飲食、營養不足引致，多啲休養就無咩大礙，大家唔洗擔心！」

對於B組導師彭秀慧向組員刻意隱瞞的舉動，Waiwai認為是非常聰明的做法：「上白車前KP（彭秀慧）有特登離開廠去關心我情況，叫我唔洗擔心，完咗拍攝會去醫院搵我，之後我就被救護員送走咗，所以我唔知道佢哋有幫我隱瞞入院。但我覺得呢個舉動非常聰明，因為咁樣先唔會影響到其他組員嘅情緒，如果唔係佢哋一定會好擔心我！不過就難為KP要幫我隱瞞。」

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雖然表現出色，但因為身體狀況而要提早離場，Waiwai亦很有感觸：「坦白講心情第一下係有少少失落，因為我仲有好多好多嘢，希望可以係呢個舞台上嘗試去做、去學習、去完成，但一方面我又明白彭導嘅苦心，如果我再死撐落去可能身體狀況會變得更惡劣，而入院嘅事亦印證咗彭導嘅決定係啱嘅。事後KP亦有私下聯絡我要我照顧好身體，同我講無野比健康更重要，令我覺得好窩心。」

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▲ 彭導事後仍非常關心Waiwai的身體狀況。（instagram圖片）

現年30歲的Waiwai潘緻慧，於2014年參加TVB舉行的《超級巨聲4》而入行，起初入選《全民造星III》時曾被指外貌與方力申相似。

記者：鄭嘉瑤、陳心怡

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