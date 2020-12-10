遭工字鐵架壓斃燒焊工死於意外　工程公司東主涉行賄死因庭轉介律政司跟進

▲ （經濟日報資料圖片）

28歲燒焊工3年前於地盤工作，疑協助吊起工字鐵架時，遭傾斜的鐵架壓倒，送院後不治，死因庭早前展開研訊，死因裁判官今（10日）裁決時指，案發當日指揮天秤的工人無相關牌照，而當時綑綁工字鐵架的方式出錯，裁定死者死於意外。死者父親證供曾指，工程公司東主曾給天秤手「茶錢」作賄賂，裁判官明言行為或涉刑事罪行，將轉交案件予律政司跟進。

死者麥永豐，於2017年12月9日遇工業意外，即日不治，終年28歲。死因研訊證供顯示，死者父親及胞兄當日亦在涉事的白田邨地盤工作，三父子均受聘於毅達工程，而當日死者的堂叔麥毅，亦即毅達工程東主的兒子，則負責指示吊運工字鐵架。

死因裁判官今總括案件時指，案發當日，麥毅向地盤管工借用指揮吊運的對講機，惟麥毅無遵守職安規定，安排吊運時沒有合資格人士在場。裁判官續指，管工稱他當時猜測麥毅借對講機僅用作指揮雜工，並不知道他指揮吊運工作；而當麥毅用對講機與天秤手溝通時，天秤手亦以為對方是合資格訊號員，導致發生本案事故。

裁判官裁定，鐵鏈綑綁工字鐵架的方式出錯，天秤吊起鐵架時，鐵架失平衡壓向死者，令死者肝臟嚴重破裂、腰椎骨裂等，最終死者身體多處受傷而死，裁定死者死於意外。

就為何麥毅沒有相關牌照仍可指揮吊運一事，裁判官指出，死者父親的證供曾指，毅達工程東主及麥毅曾給天秤手「茶錢」作賄賂，有關行為或涉刑事罪行，裁判官表示會將案件轉交律政司跟進；而本案意外發生後，俊和建築工程公司展開內部調查，並加強安全措施，包括要求信號員與天秤手用對講機對話時表明身分及姓名。

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記者：林欣樂