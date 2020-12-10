【鉛中毒】常用網購來歷不明化妝品　女子鉛中毒精神躁動手腳顫抖

▲ 常用網購來歷不明化妝品，女子鉛中毒精神躁動手腳顫抖。

手腳麻木可能是鉛中毒徵狀。台灣一名女子經常網購化妝品，但部分產品來源不明，結果長期使用下出現精神躁動、心神不寧、手腳發麻等症狀，求醫後發現鉛中毒，體內鉛含量過高。有醫生指，鉛會在軟組織和骨骼中累積，可能需耗費50年才能完全代謝體內的重金屬。

台灣腦神經內科醫生林志豪近日於Facebook專頁分享一宗病例，一名女士出現精神躁動、心神不寧、說話反覆等症狀，在丈夫陪同下到醫院求診。林志豪發現女事主意識清醒，但邏輯性差、手腳顫抖麻木，於是為其進行一系列檢查。

林志豪指，抽血檢查顯示女事主指數正常，但化驗重金屬時，發現她體內的鉛含量過高。經問診下才得知，原來女事主會在網上購買化妝品，惟部分化妝品來源不明。

他解釋，有些唇膏或眼影為了顯色會加入過量的鉛，而眼皮和嘴唇屬於皮膚較薄的部位，長期使用會令身體過度吸收重金屬，導致鉛中毒。

林志豪補充，鉛會在軟組織和骨骼中累積，而囤積在骨骼中的鉛半衰期長達25年，若要完全代謝體內的重金屬，可能需要花將近50年的時間。

他續指，鉛中毒會損害到神經系統，造成各種神經系統上的疾病，如腦損傷、失智、神經病變等後遺症，如在懷孕期間鉛中毒，更會造成胎兒往後的發育問題。

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林醫生總結了日常生活中4個可能會接觸到鉛的地方：

1. 來源不明的化妝品

近年來網購十分方便，但是小心要注意產品來源的可信度，如對產品有任何疑慮，就不要衝動購買。

2. 來源不明的中藥

部分產地不明的草藥，或成份不明的中藥都要特別小心。

3. 注意防鏽油漆

盡量養成每天打掃的習慣，將剝落的油漆與粉塵清掃乾淨，或者重新粉刷，減少被吸入的可能性。

4. 注意色彩鮮豔產品的鉛含量

有些色彩鮮豔的產品可能會加入鉛，例如餐具、玩具、蠟燭等。

他亦提醒，工作時會接觸到鉛的人士，上班期間要穿好工作服，下班後不要將工作服穿回家，如果情況許可應在回家前先更換、洗淨衣服。

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責任編輯：沈佩珊