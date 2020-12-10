【退休正能量】退休消防總隊目開茶記打造個人攝影展廳　獲茶客垂青賣相行善捐癌病基金

▲ 68歲的康哥除了是退休消防總隊目，也是英國皇家攝影學會高級會士。他在自己開設的茶餐廳內，展出個人作品，並賣相行善。

位於鴨脷洲的蘇記茶餐廳，賣點不只是價錢實惠的奶茶咖啡、港式早午餐，還有店主的個性，舖內掛滿老闆陳烱康和太太旅遊時拍下的攝影傑作。原來68歲的康哥除了是退休消防總隊目，也是英國皇家攝影學會高級會士。他說在茶餐廳內展出個人作品，最初純粹是自我滿足，兩年前，他開始把攝影興趣化為行善力量。

蘇記茶餐廳位於鴨脷洲洪聖街，店內特色是牆上除了貼着餐牌，還掛了不少旅遊攝影作品。陳烱康指最初純為裝飾，但近年社會氣氛不好，掛一些開心的相，希望食客可以吃得開懷一些。

▲ 陳烱康定期會更換在茶餐廳展示的攝影作品，娛人娛己又可做善事。（黃建輝攝）

說罷，他拿起一張名為《小狗伴我行》的大作介紹，拍攝地點原來是摩洛哥的撒哈拉沙漠。他還興致勃勃談着在俄羅斯貝加爾湖及冰島探索冰洞的難忘體驗。

變身小型攝影展館

茶餐廳有一面玻璃，貼滿心心貼紙，貼紙上寫的都是兩年來買相後捐款予慈善機構的善長名字。「其實一直以來都有不少茶客想買我的相，但我覺得自己收一千幾百，倒不如捐去做善事，大家都開心。」

▲ 陳烱康自言每朝早5時半便會到茶餐廳打點，親自沖奶茶。（黃建輝攝）

陳烱康於1974年當上消防員，至2003年退休。29年半的消防生涯當中，他曾被派駐香港仔、鴨脷洲、舂坎角、北角及西區堅尼地城的消防局，退休前的職級是消防總隊目。退休後，他主力打理由父親一手創立、跟他「同齡」的蘇記。

始創於1952年，蘇記最初只是數張枱的街邊咖啡檔，位於鴨脷洲大街與平瀾街交界，康哥小時候已在檔口幫手沖茶做餅。他坦言只是小學畢業，年輕時曾想過當餅點師傅，但爸爸希望他打政府工，他於是用兩三年時間鍛練好體魄，再考消防員。

蘇記養活他一家，因此父母都期望他公餘幫忙。「當年消防員返一日工、放一日假，我就利用放假時間在大牌檔幫手。我入了消防局後試過輪流煮飯，又在『廚房將軍』身上學習到不少煮食竅門，對我做茶餐廳都有幫助。」

熱愛攝影水準獲肯定

至於康哥的攝影興趣，則早於16歲時萌芽。「那時見到做婚宴攝影的人，彷彿能號令天下，觸發我買相機學影相。」他於1968年加入香港35米厘攝影研究會學沖菲林拍照及晒相；1975年，他和志同道合的影友組成小型機攝影會，之後當上副會長。

▲ 令陳烱康80年代獲得英國皇家攝影學會高級會士資格的是一輯桂林山水相片。（被訪者提供）

熱愛鑽研攝影的他，1983年時憑12張大澳的黑白照片，獲英國皇家攝影學會接納成為該會的中級會士（ARPS）；1991年，他再把18張桂林山水照寄去英國評核，終獲得高級會士（FRPS）名銜。他笑說：「每次寄相去英國皇家攝影學會，都要用英文解說拍該輯相的概念，我惟有請朋友幫我寫了。」

與此同時，90年代政府要把小販大牌檔遷入市政大樓，但蘇記抽籤落空，康哥為了達成父親遺願，於1998年把父親兩個唐樓單位賣出，再加一些資金，以300萬元購入洪聖街的500平方呎舖位，蘇記自此變成茶餐廳。看到生意漸好，他又租下隔鄰面積相若的舖位，由他母親和家人一起打理。

▲ 唐哥早年在鴨脷洲船廠拍下黑白照。（被訪者提供）

他自言曾考慮退休後開婚紗攝影店，但最後還是覺得接手經營茶餐廳滿足感較大。「有一班熟客經常來，大家會閒話家常，這裏也成為我和影友的聚腳點。」

令康哥有點措手不及的是退休後兩年，赫然發現患上大腸癌第二期。「05年，有一晚因為工人姐姐病了，我和太太用輪椅推她去24小時的診所就醫，在漫長的等候時間，我和一位醫生傾談起來，因他覺得我應該去做檢查，我才能及早發現患癌，不用接受化療。」

大腸癌康復後樂做慈事

他坦言確診後心情不好：「但也惟有正面面對，有病就醫。頭5年我食得好清淡，飲食分量減一半，少食多餐，亦早睡早起。」若在茶餐廳遇上其他癌症患者，他也會分享過來人經驗。

也因為曾經患癌，康哥兩年前興起賣相行善時，就首選捐予支援基層癌症病患的慈善基金，每張相片連架400元或800元，視乎大小。「收到茶客買相的錢後，我會代捐給慈善機構並把收據交回他們，茶客當然也可選擇其他慈善機構。曾經有位性格比較挑剔的茶客，他沒有買我的相，但因為我做善事，啟發到他也捐了8萬元，令我內心很高興。」他說蘇記作為茶客和慈善機構的橋樑，至今籌了大約14萬元善款。

這些年來，康哥習慣了每朝早5時半到茶餐廳，沖奶茶吃個包、看新聞，6時就開門營業。工作幾小時後，便由太太和兒子接手，星期三茶餐廳例休就除外。「之前會一年外遊6次，但疫情關係不能外遊，我惟有在香港影花花草草。」他說近期在學習微距攝影，日後還打算學習航拍。他最高興還是自從有茶客買相後，他拍下的近千張旅遊風景照便變得別具意義，內心的快樂也非筆墨能形容。

▲ 陳烱康熱愛旅遊及攝影，圖為他於孟加拉旅遊時拍攝的作品。（被訪者提供）

做飲食業不可做壞自己招牌

打理茶餐廳數十年，陳烱康一直銘記父親的經營之道︰「爸爸教落，人地畀一蚊你，你就起碼要畀人食到值7、8毫子的食物。一定要過到自己那關，才可以畀客人食。」

他舉例說蘇記會用新奇士檸檬去沖檸水檸茶，奶茶則用20、30元一磅的茶葉，而不會用10幾元一磅的貨，米就用360元一包25公斤的米。「另外熱的食物要夠熱、凍的飲品要夠凍，最緊要不做壞自己的招牌。」

蘇記由於並非位於大街，向來做熟客生意為主，早上6時開門至黃昏6時收舖。康哥說限聚令生效後，令生意大減5成，亦由於他從來少做外賣生意，禁堂食的日子，他就索性關門休息。

記者：胡慧雯