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【本地展覽】西班牙藝術家JOAN CORNELLÀ香港歷年最大型個人展覽　48幅標誌性作品及限量版畫進駐金鐘

休閒消費 15:54 2020/12/10

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時隔三年，今年12月西班牙藝術家Joan Cornellà帶來 Cornellà 48 幅標誌性作品，舉行為期一個月的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」。（蘇富比藝術空間提供）

西班牙藝術家Joan Cornellà的作品，一向充滿諷刺時弊的黑色幽默元素。光鮮繽紛的創作背後，具娛樂性又能為人帶來反思。時隔三年，今年12月他再度帶來 Cornellà 48 幅標誌性作品，舉行為期一個月的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」。

（蘇富比藝術空間提供）

由蘇富比與香港著名創意工作室 AllRightsReserved 聯合呈獻的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」，今次活動將首度公開展出按真人大小比例製作的木板畫及銅像，以及一系列已停製的限量版版畫作品。

Joan Cornellà 表示:「相隔三年，我很興奮再次為香港觀眾帶來具代表性的作品，以及介紹一系列結合文字及圖像元素的新作。有趣的是，這些超現實的黑色幽默卻似乎與現今時代互相呼應著。過往 我曾多次表示希望我的作品能有自己的聲音，故此我對作品的解讀一直抱有最開放的態度，提供更多空 間啟發不同的批判性思考。」

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Contemporary Showcase: My Life Is Pointless By Joan Cornellà

日期: 12月15日至1月29日
預約網址：請按此
地點：金鐘太古廣場 1 期 5 樓（香港蘇富比藝術空間）
開放時間：10am至6pm（星期一至五）、11am至5pm（星期六）
＊逢星期日及公眾假期休館，12月24至1月3日休館

記者 ： Panda

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