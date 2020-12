【本地展覽】西班牙藝術家JOAN CORNELLÀ香港歷年最大型個人展覽　48幅標誌性作品及限量版畫進駐金鐘

▲ 時隔三年,今年12月西班牙藝術家Joan Cornellà帶來 Cornellà 48 幅標誌性作品,舉行為期一個月的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」。(蘇富比藝術空間提供)

西班牙藝術家Joan Cornellà的作品,一向充滿諷刺時弊的黑色幽默元素。光鮮繽紛的創作背後,具娛樂性又能為人帶來反思。時隔三年,今年12月他再度帶來 Cornellà 48 幅標誌性作品,舉行為期一個月的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」。

▲ (蘇富比藝術空間提供)

由蘇富比與香港著名創意工作室 AllRightsReserved 聯合呈獻的Joan Cornellà 作品展售會「Contemporary Showcase: My Life Is Pointless by Joan Cornellà」,今次活動將首度公開展出按真人大小比例製作的木板畫及銅像,以及一系列已停製的限量版版畫作品。

Joan Cornellà 表示:「相隔三年,我很興奮再次為香港觀眾帶來具代表性的作品,以及介紹一系列結合文字及圖像元素的新作。有趣的是,這些超現實的黑色幽默卻似乎與現今時代互相呼應著。過往 我曾多次表示希望我的作品能有自己的聲音,故此我對作品的解讀一直抱有最開放的態度,提供更多空 間啟發不同的批判性思考。」

Contemporary Showcase: My Life Is Pointless By Joan Cornellà

日期: 12月15日至1月29日

預約網址:請按此

地點:金鐘太古廣場 1 期 5 樓(香港蘇富比藝術空間)

開放時間:10am至6pm(星期一至五)、11am至5pm(星期六)

*逢星期日及公眾假期休館,12月24至1月3日休館

記者 : Panda