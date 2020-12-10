涉與送貨司機打鬥被控　前藝人周永恆質疑案情比電視劇本更離譜

▲ 前藝人周永恆今到九龍城裁判法院應訊。（王仁昌攝）

前藝人周永恆涉於尖沙咀一便利店外與送貨司機打鬥，被票控非法打鬥。周否認控罪，今（10日）於九龍城裁判法院開審。送貨司機供稱，當時兩人在店內發生口角，周的帽尖刺中他的人中，他遂動手與周打鬥，及後當他離開便利店時，周追出店外，兩人再度打鬥，周則質疑證人誣衊他。周陳詞指指，控方案情比電視劇本更離譜，稱送貨司機當時打出複式套拳，「先撩陰，然後左一拳，右一拳」。裁判官其後裁定表證成立，聆訊今午續。

被告周永恆被票控1項非法打鬥罪，傳票指他於2019年12月10日在尖沙咀1間7-11便利店與人打鬥。

送貨司機李崇滿供稱，當時他與同事送雪條到尖沙咀1間7-11便利店，其同事先進入便利店，但一段時間仍未出來，他便進入店內查看，發現便利店員不願意收貨，雙方擾攘一段時間後，店員及後致電向上司查詢，期間等候付款的被告不斷用粗言穢語指罵店員。

李續指，其後他和被告發生口角，並遭被告所戴的帽尖刺中人中，令他流眼水，兩人遂發生打鬥，及後同事著他離開，惟他和同事步出店鋪後，被告衝出店外及打其背部一下，他遂轉身繼續與被告打鬥。李指其後同事拉開兩人及拉他返回貨車上，但被告追上，拍打車頭及嘗試拉開車門，同事遂報警，其後被告被警方拘捕。

控方在庭上播放事發便利店的閉路電視片段，當片段顯示兩人打鬥情境時，被告一度指李「狼死」，及表示自己「好陰公」。

被告今天沒有律師代表，他盤問李時，問及李當時動手打他，是否因為被告當時責罵店員，李看不過眼。李否認，指因為被告的帽尖刺中他的人中，令他痛到「飆眼水」，所以才與被告打鬥。

送貨員彭浩榛則供稱，李和被告在店內爭執打鬥，惟李離開便利店後，被告衝出店外並再次與李打鬥，他拉開兩人及拉李返回貨車上，但被告拍打車身及用言語挑釁李下車，他便在車上報警。

被告盤問彭時指自己當時追出便利店外，向李和彭表示自己已報警，要求兩人不要離開，問及彭有否聽見，彭表示不清楚。被告又問及彭，有否看見自己打向李的動作。彭表示看見雙方身體有動作，但無法說清楚細節，被告又質疑彭和李兩人誣衊他。彭否認。

控方今早舉證完畢，被告在中段陳詞指，質疑彭的獨立性，又指在閉路電視影像中，李對他打出複式套拳，指李「先撩陰，然後左一拳，右一拳」，稱控方案情比電視劇本更離譜，電視劇《律政新人王》亦不會這般。裁判官裁定被告表證成立。聆訊今午續。

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記者：王仁昌